(Brossard) Après deux matchs, ce n’est peut-être pas encore une tendance, mais c’est peut-être déjà une petite source d’inquiétude, alors que l’unité d’infériorité numérique du Canadien de Montréal a accordé quatre buts en neuf occasions seulement.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

L’avantage numérique n’a guère fait mieux, étant blanchi en huit occasions.

« Vous ne pouvez pas être bons sur les unités spéciales si vous n’êtes pas bons à forces égales. Vous ne pouvez pas simplement appuyer sur l’interrupteur », a souligné l’entraîneur-chef Dominique Ducharme, vendredi.

Ducharme a été sévère dans son analyse du jeu de sa troupe lors des deux premiers matchs. S’il espère voir ses joueurs retrouver l’engagement défensif qui a fait leur succès en séries, cela vaut aussi lors du jeu sur les unités spéciales, particulièrement en infériorité numérique.

« Nous devons être plus agressifs avec la pression en zone adverse et en zone neutre pour compliquer la vie de l’adversaire en entrée de zone, a-t-il noté. Il faut que l’adversaire ait de la difficulté à s’installer et nous devons attaquer quand le disque est libre ou que l’adversaire jongle avec la rondelle. »

Le Canadien a été victime de sa passivité en infériorité numérique face aux Sabres de Buffalo, jeudi. Les Sabres ont marqué trois fois en six occasions, chaque fois sur des tirs venant de la périphérie.

« Vous voulez forcer l’adversaire à tirer d’un endroit où votre gardien aura un bon angle contre le lancer, a souligné le défenseur Ben Chiarot. Mais il peut y avoir un écran ou le tir peut être de grande qualité et il y a eu deux buts de la sorte hier (jeudi). »

Shea Weber, Joel Edmundson et Phillip Danault ont été les trois joueurs les plus utilisés en infériorité numérique par le Canadien la saison dernière. Chiarot s’est inséré dans le trio de tête lors des séries éliminatoires.

Après s’être classé au 23e rang du circuit pendant la saison régulière avec une efficacité de 78,5 %, le Tricolore a brillé en séries avec une efficacité de 91,8 %.

Le personnel du Canadien est un peu différent cette saison. Après tout, Weber est sur la touche pour une période indéterminée, Danault évolue maintenant avec les Kings de Los Angeles, tandis qu’Edmundson se remet toujours d’une blessure qui le garde à l’écart depuis le début du camp.

David Savard, Jeff Petry, Chiarot et Alexander Romanov sont les quatre défenseurs les plus utilisés jusqu’ici, tandis qu’Artturi Lehkonen, Jake Evans, Christian Dvorak et Joel Armia sont les attaquants les plus sollicités.

« Nous l’avons dit un million de fois déjà, mais vous ne pouvez pas remplacer Shea Weber, vous ne pouvez pas remplacer Phillip Danault, qui est un excellent joueur défensif, mais nous avons de nouveaux joueurs, a souligné Chiarot. Savard et Dvorak sont deux joueurs intelligents. Une fois que tout le monde sera sur la même longueur d’onde, que nous travaillons en unité, les choses vont cliquer. »

Mais à entendre Ducharme, les ennuis sur les unités spéciales ne seront pas réglés tant que le jeu global de l’équipe ne se sera pas amélioré.