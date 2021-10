Hockey

Hendrix Lapierre marque son premier but dans une victoire des Capitals

(Washington) Alex Ovechkin a inscrit ses 731e et 732e buts en carrière dans la LNH, tandis que le Québécois Hendrik Lapierre a marqué son premier et les Capitals de Washington ont défait les Rangers de New York 5-1, mercredi, lors du premier match de la saison des deux équipes.