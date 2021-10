Hockey

Match préparatoire Canadien – Maple Leafs

Le gardien Kevin Poulin a été « surpris » des réactions du public

Il y a des jours où on trouve que la réputation de Montréal en tant que marché difficile est surfaite. Des jours où on rappelle que cette réputation n’a pas empêché Carey Price, Andrei Markov et Tomas Plekanec de passer plus d’une décennie avec le Canadien.