Le joueur de hockey ukrainien qui a été filmé en train de faire un geste raciste pendant un match, dimanche, devra répondre de ses actes, assure la Fédération internationale de hockey sur glace (FIHG).

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Le Québécois Luc Tardif vient à peine d’être nommé président de la Fédération internationale que, déjà, il doit mettre son pied à terre.

Une vidéo publiée sur Twitter, dimanche, a beaucoup circulé dans le monde du hockey. On y voit le joueur Andrei Deniskin, un attaquant du HC Kremenchuk dans la Ligue de hockey ukrainienne, faire un geste très clairement raciste à l’endroit d’un adversaire de couleur, le défenseur américain Jalen Smereck du HC Donbass.

Dans une déclaration rendue publique lundi matin, Luc Tardif affirme que la FIHG « condamne de la plus forte façon possible les actions d’Andrei Deniskin ».

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le nouveau président de la Fédération internationale de hockey sur glace, le Québécois Luc Tardif.

« Il n’y a pas de place pour un geste aussi ouvertement raciste et antisportif dans notre sport et dans la société », ajoute-t-il.

Sans préciser quelles seront les conséquences des actions de Deniskin, le Québécois mentionne qu’il s’agit « d’une attaque directe contre les idéaux et les valeurs de notre sport, et nous veillerons à ce que toutes les enquêtes nécessaires sur les violations de l’éthique soient menées pour garantir que ce comportement est sanctionné de manière appropriée ».

Selon plusieurs médias, Deniskin, 23 ans, aurait publié des excuses sur Instagram après la rencontre, disant respecter « tous les gens sans égard à leur nationalité. Les émotions au hockey sont, malheureusement, différentes ». Il aurait ensuite supprimé sa publication.

Dans une publication sur Twitter, l’ancien gardien de la Ligue nationale et actuel analyste pour plusieurs médias dont ESPN Kevin Weekes, lui-même un ancien joueur de couleur, a commenté la situation. En s’adressant à la Fédération internationale, il a écrit espérer « une décision de minimum un an de suspension sans salaire dans toutes les ligues et compétitions internationales ».

« Les actions de ce joueur sont douloureuses et inexcusables, a-t-il ajouté. J’attends avec impatience votre réponse appropriée et punitive. »