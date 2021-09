Jesse Ylönen et Mattias Norlinder, des joueurs à suivre

Le camp des recrues du Canadien s’ouvre mercredi à Brossard et déjà, il y a deux noms à suivre : Jesse Ylönen et Mattias Norlinder.

Richard Labbé La Presse

Des 27 joueurs qui sont invités, pourquoi ces deux-là en particulier ? Parce qu’ils ont été ciblés comme joueurs à suivre de près selon Rob Ramage, qui agit à titre de directeur du développement des joueurs pour le Canadien.

Ainsi, selon Ramage, Ylönen, un attaquant de 21 ans qui a été un choix de deuxième tour du Canadien au repêchage de 2018 (le 35e joueur au total), pourrait carrément porter le chandail du Canadien cette saison, lui qui a joué un match avec le club la saison dernière et qui a pris part à 29 matchs lors de la même campagne avec le Rocket dans la Ligue américaine.

« On s’attend à ce qu’il dispute des matchs cette saison à Montréal », a dit Ramage à son sujet lors d’une conférence vidéo, mercredi matin.

Ramage s’est aussi montré très enthousiaste au sujet de Norlinder, jeune défenseur qui pourrait brouiller les cartes.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA LNH Le défenseur Mattias Norlinder pourrait brouiller les cartes au camp des recrues.

« Il fait partie des suspects, si on peut dire, a-t-il plaisanté. Je peux dire qu’il est un professionnel maintenant. Il est certes un joueur à surveiller. Est-ce qu’il sera avec le club en octobre ? On ne sait jamais. Mais on peut voir qu’il progresse. »

« On va l’avoir à l’œil. C’est sûr qu’il aura à améliorer des aspects de son jeu, mais les entraîneurs vont s’assurer qu’il apporte les ajustements nécessaires. Je l’avais vu il y a deux ans dans la ligue de Suède, je l’ai revu ici cette semaine et je ne l’ai pas reconnu ! Ces gars-là changent rapidement à leur âge, leur physique change aussi. »

Dans le cas de Norlinder, cela a déjà été évoqué, mais Rob Ramage a tenu à le rappeler une fois de plus : il jouera cette saison soit avec le Canadien, soit avec Frölunda en Suède, puisqu’il lui reste une année de contrat à écouler avec ce club. Il n’est donc pas question pour lui d’un possible séjour à Laval avec le Rocket dans la Ligue américaine.

Ramage a également eu de bons mots au sujet de l’attaquant québécois Rafaël Harvey-Pinard, en qui il semble croire. Au point de causer des surprises ? « Je ne miserais pas contre lui », a-t-il répondu.

Ramage s’est par ailleurs montré moins confiant en ce qui concerne le défenseur Jordan Harris, choix de troisième tour du Canadien en 2018. Le joueur de 21 ans n’est pas au camp des recrues, et dans son cas, le temps commence à presser un peu ; il devra se décider à se joindre à l’organisation du Canadien au printemps, sans quoi il pourrait devenir joueur autonome.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Jordan Harris

Rappelons que les clubs de la LNH ont quatre ans pour signer un contrat avec un joueur universitaire repêché. C’est cet échéancier qui arrivera à terme en 2022 dans le cas de Harris. « On aimerait qu’il soit ici, mais on verra », a ajouté Ramage.

Rappelons que les espoirs du Canadien auront l’occasion de disputer trois rencontres lors de ce camp, à commencer par deux duels face aux espoirs des Sénateurs d’Ottawa, le premier samedi à Ottawa et le second lundi à Brossard.

Enfin, un troisième match sera présenté face aux meilleurs joueurs universitaires de la ligue USports, mardi à Brossard. À noter que les matchs à Brossard seront fermés aux partisans.