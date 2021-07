Lors de la première journée du marché de l’autonomie dans la LNH, le Kraken a signé un coup d’éclat en recrutant le gardien Philipp Grubauer, mercredi.

Le club d’expansion de Seattle lui a accordé 35,4 millions pour six ans.

Grubauer quitte le Colorado après trois saisons. La saison dernière, il a fini deuxième dans la ligue avec 30 victoires, finissant troisième lors du scrutin du Vézina..

Ryan Suter a accepté un contrat de 14,6 millions sur quatre ans avec les Stars.

La formation de Dallas a aussi engagé Braden Holtby au coût de deux millions pour la saison prochaine. Holtby a mérité le trophée Vézina en 2016.

Le Wild avait racheté le contrat de Suter, un défenseur américain de 36 ans.

« Ryan est un vrai professionnel qui va s’insérer à merveille dans notre première ou deuxième ligne, a confié le DG des Stars, Jim Nill. Il a une grande aisance à calmer le jeu, et son vaste bagage d’expérience sera un atout considérable dans notre vestiaire. »

Blake Coleman, un gagnant de la coupe Stanley en 2020 et cette année, a pris le chemin de Calgary, où les Flames lui verseront 29,4 millions sur six ans.

Le défenseur Tyson Barrie a choisi de rester avec Edmonton. Les Oilers lui ont alloué un contrat de trois ans, d’une valeur annuelle de 4,5 millions.

La saison dernière, Barrie a fourni huit buts et 48 points, en 56 matchs.

Vegas a gardé dans ses rangs Alec Martinez, pour la somme de 15,75 millions sur trois ans.

Zach Hyman s’est joint aux Oilers d’Edmonton, qui lui ont offert 38,5 millions au fil de sept saisons.

La saison dernière, l’ailier de 29 ans a récolté 15 buts et 33 points en 43 matchs, avec les Maple Leafs.

Le natif de Toronto n’a pas joué avec un autre club que celui de sa ville natale, en six saisons dans le circuit Bettman.

Le Québécois Jonathan Bernier va poursuivre sa carrière au New Jersey. Le gardien de 32 ans empochera 3,6 millions en 2021-22 et 4,65 millions lors de la saison suivante.

Bernier a passé les trois dernières campagnes avec Detroit, montrant un dossier de 9-11-1 et une moyenne de 2,99 la saison dernière.

Mackenzie Blackwood était le gardien partant des Devils en 2020-21, avec Scott Wedgewood et Aaron Dell comme réservistes.

« Jonathan est un vétéran solide et expérimenté, a mentionné le DG des Devils, Tom Fitzgerald. Il amène de la stabilité, et son acquisition peut aider Mackenzie à élever son jeu encore plus. Jonathan aura une bonne influence sur nos jeunes joueurs. Il a hâte de se joindre à l’équipe. »

Bernier a aussi joué avec le Colorado, Anaheim, Toronto et les Kings, remportant la Coupe Stanley avec ces derniers, en 2012.

Dans d’autres nouvelles concernant les gardiens, Jaroslav Halak a obtenu 1,5 million pour un an avec les Canucks, et Frederik Andersen neuf millions pour deux ans avec la Caroline.

La journée a aussi été marquée par plusieurs transactions.

Les Sénateurs ont cédé l’ailier droit Evgenii Dadonov aux Golden Knights en retour du défenseur Nick Holden et un choix de troisième ronde en 2022.

Âgé de 32 ans, Dadonov a récolté 20 points avec les Sénateurs la saison dernière, incluant 13 buts.

Holden, 34 ans, a passé la majeure partie de la saison au sein de l’équipe de réserve des Knights. Il a obtenu deux mentions d’aide en 17 parties.

Les Flames ont acquis le défenseur Nikita Zadorov des Blackhawks en retour d’un choix de troisième ronde en 2022.

Zadorov, qui fait six pieds six et 235 livres, a inscrit un but et ajouté sept mentions d’aide en 55 parties avec les Blackhawks l’an dernier.

Les Hurricanes ont obtenu le défenseur Ethan Bear des Oilers, en retour de l’attaquant Warren Foegele.

Âgé de 24 ans, Bear, qui a été ennuyé par une commotion cérébrale, a récolté deux buts et six mentions d’aide en 43 matchs avec les Oilers la saison dernière.

Foegele, 25 ans, a marqué 10 buts et ajouté autant de passes en 53 matchs avec les Hurricanes la saison dernière.

Les Maple Leafs ont acquis les droits sur le défenseur Brennan Mennell du Wild, en retour d’un choix conditionnel de septième ronde.

Le Wild obtiendra cette sélection si Mennell, qui a passé la dernière saison dans la KHL, joue 30 matchs avec Toronto la saison prochaine.