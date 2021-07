(Winnipeg) Les Jets de Winnipeg ont ajouté un autre vétéran à leur brigade défensive en faisant l’acquisition de Nate Schmidt des Canucks de Vancouver.

La Presse Canadienne

En retour, les Canucks reçoivent le choix de troisième ronde des Jets en 2022.

Âgé de 30 ans, Schmidt a passé moins d’un an avec les Canucks après avoir été échangé par les Golden Knights de Vegas en octobre.

Le défenseur de six pieds et 194 livres a inscrit cinq buts et 15 points avec les Canucks cette saison, en maintenant un différentiel de moins 7.

Cette campagne était en deçà des attentes pour Schmidt, qui a déjà récolté 36 points et compilé un différentiel de plus 19 avec les Golden Knights en 2017-18.

Il empochera en moyenne 5,95 millions par saison jusqu’en 2024-25.

Natif de Saint Cloud, au Minnesota, Schmidt a évolué avec l’Université du Minnesota, dans la NCAA.

Il a signé une entente avec les Capitals de Washington comme joueur autonome en 2013 et a passé quatre saisons avec cette organisation avant d’être réclamé par les Golden Knights au repêchage d’expansion de 2017.

Lundi, les Jets ont acquis un autre ancien défenseur des Capitals en Brenden Dillon. Ils ont envoyé deux choix de deuxième ronde, un en 2022 et l’autre en 2023, aux Capitals, en retour du défenseur de 30 ans.