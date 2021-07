Dans une journée remplie de surprises, ça prenait bien quelques éléments prévisibles. Les Sabres de Buffalo étaient là pour ça.

Guillaume Lefrançois La Presse

Comme tous s’y attendaient, les Sabres ont fait d’Owen Power le tout premier choix du repêchage 2021 de la Ligue nationale, vendredi.

Reste maintenant à savoir quand ils pourront compter sur Power dans leur formation. Le défenseur géant de 6 pi 6 n’a pas encore confirmé ses intentions pour la prochaine saison, mais il pencherait pour un retour à l’Université du Michigan, où il a amassé 16 points en 26 matchs la saison dernière.

Après Rasmus Dahlin en 2018, les Sabres repêchent de nouveau un défenseur au tout 1er rang, et les attentes ne seront pas moins grandes qu’avec le Suédois. En entrevue à La Presse il y a trois semaines, l’entraîneur-chef de Power au Michigan, Mel Pearson, a sorti le nom de Victor Hedman comme comparaison possible pour son protégé.

« En termes de taille, d’instinct offensif… Owen a un excellent instinct, voit bien la patinoire, contrôle bien la rondelle, a un bon tir », avait dit Pearson à notre consœur Katherine Harvey-Pinard.

La comparaison est audacieuse, mais elle constitue aussi un rappel de l’importance de la patience, dans une ville où les partisans commencent justement à en manquer. Hedman compte certes un trophée Norris et deux bagues de la Coupe Stanley, mais il les a remportés à compter de l’âge de 27 ans. C’est à sa huitième saison, à 26 ans, que Hedman a fait partie des trois finalistes au Norris pour la première fois.

Les Sabres obtenaient un choix du top 2 pour la quatrième fois depuis 2014, après Dahlin (2018), Jack Eichel (2015) et Sam Reinhart (2014).

Après les défenseurs, un attaquant

PHOTO JASON FRANSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Matthew Beniers

Au 2e rang, le Kraken de Seattle est demeuré à l’Université du Michigan. Du haut de l’emblématique Space Needle, Ron Francis a annoncé le nom de Matthew Beniers, considéré par plusieurs comme le centre le plus complet de la cuvée 2021. « Non seulement il est le plus complet de ce repêchage, mais il a aussi le jeu le plus mature », selon le rapport de Hockey Prospect, un service indépendant de recrutement.

Après avoir priorisé les défenseurs lors du repêchage d’expansion, Ron Francis se tourne donc vers un attaquant pour le tout premier choix de l’histoire de la nouvelle franchise.

Power et Beniers deviennent par ailleurs les premiers joueurs issus de la NCAA à être réclamés aux deux premiers rangs depuis 2000, quand Rick DiPietro et Dany Heatley avaient été premiers de classe.

Power et Beniers sont aussi les premiers coéquipiers réclamés aux deux premiers rangs depuis… Réjean Houle et Marc Tardif, du Canadien Junior, en 1969.

Les Ducks mêlent les cartes

Les deux premiers choix étaient ceux attendus par tout le monde, mais le troisième l’était moins.

Les Ducks d’Anaheim ont en effet jeté leur dévolu sur Mason McTavish, un attaquant qui a passé de 18 ans qui a disputé la dernière saison à Olten, en deuxième division suisse. Il y a inscrit 9 buts en 13 matchs. Son père, Dale, a d’ailleurs joué plusieurs saisons dans ce pays après une brève carrière de neuf matchs dans la LNH (avec les Flames en 1996-1997). Il n’a pas de lien de parenté avec Craig MacTavish.

Anaheim repêchait dans le top 10 pour une troisième année de suite, après avoir obtenu le défenseur Jamie Drysdale au 6e rang l’an dernier, et l’attaquant Trevor Zegras au 9e rang en 2019.

Détails et réactions à venir.