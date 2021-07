Les Predators de Nashville étaient aux prises avec un surplus de défenseurs à protéger en vue du repêchage d’expansion. À défaut d’une meilleure solution, ils ont échangé Ryan Ellis aux Flyers de Philadelphie.

Simon-Olivier Lorange La Presse

En retour, les Preds ont acquis les services du défenseur Philippe Myers et de l’attaquant Nolan Patrick. Ce dernier a toutefois été immédiatement expédié à Vegas, tandis que les Golden Knights ont envoyé Cody Glass dans la capitale du country.

PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Philippe Myers

Les équipes de la LNH avaient jusqu’à 15 h (heure de l’Est), samedi, pour procéder à des transactions ou pour faire signer de nouveaux contrats à leurs joueurs. Et elles avaient encore jusqu’à 17 h pour dresser leur liste de protection définitive, en prévision du repêchage d’expansion mercredi, pendant lequel le Kraken de Seattle sélectionnera l’essentiel de sa formation de la prochaine saison.

Une véritable impasse persistait à Nashville, alors que Roman Josi et Mattias Ehkolm faisaient office d’incontournables – quoiqu’on aurait pu en dire autant d’Ellis. Or, avec l’émergence de Dante Fabbro et même d’Alexandre Carrier, on a sacrifié le droitier de 30 ans.

Nul doute qu’on se frotte les mains de satisfaction à Philadelphie. En Ellis, on a déniché une valeur sûre, un vétéran capable de transporter la rondelle, fiable en défense et capable de supporter l’attaque, à forces égales et même en avantage numérique. Myers, pour sa part, est davantage apprécié pour ses qualités défensives dans un rôle de soutien sur un deuxième, voire un troisième duo.

Quant à Nolan Patrick, son départ confirme un passage raté chez les Flyers, qui en avaient fait leur choix de premier tour (2e au total) en 2017. Après deux premières campagnes honnêtes, il a dû faire l’impasse sur toute la saison 2019-2020 en raison de maux de tête chroniques. Son retour en 2021 a été timide (9 points en 52 matchs), quoique les Flyers ont, en tant qu’équipe, connu une saison de misère. En l’échangeant, on évite en outre de devoir le protéger d’une sélection du Kraken, ce qui permettra éventuellement aux Flyers de garder les services de James Van Remsdyk.

PHOTO DERIK HAMILTON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Nolan Patrick

Cody Glass aussi aura une chance de donner un élan à sa carrière avec une nouvelle équipe. Avec les Knights, qui l’ont repêché au premier tour (6e au total) en 2017, il s’est contenté de disputer 66 matchs étalés sur deux saisons, récoltant 22 points. Au cours des dernières séries éliminatoires, il n’a disputé qu’une seule rencontre.

Goodrow à New York, McCann à Toronto

Ailleurs dans la LNH, les Rangers de New York ont acquis l’attaquant Barclay Goodrow du Lightning de Tampa Bay en retour d’un modeste choix de septième tour.

PHOTO KIM KLEMENT, USA TODAY SPORTS Barclay Goodrow vient de remporter la Coupe Stanley avec le Lightning pour la deuxième année de suite.

Goodrow s’apprête à devenir joueur autonome sans restriction, et on comprend que le Lightning ait voulu s’assurer de ne pas le perdre pour rien. Les Rangers ont maintenant jusqu’au 28 juillet pour le mettre sous contrat, à moins que le Kraken n’en fasse sa sélection chez les Blue Shirts.

Les Rangers ont par ailleurs échangé le joueur de centre Brett Howden aux Knights de Vegas en retour d’un choix de quatrième tour et du défenseur des ligues mineures Nick DeSimone.

Les Penguins de Pittsburgh, craignant de perdre un attaquant au Kraken, ont quant à eux échangé Jared McCann aux Maple Leafs de Toronto contre un choix de septième tour ainsi que l’espoir Filip Hållander.

On présume que les Leafs s’attendent à perdre un joueur de centre, mercredi, puisque McCann et Alexander Kerfoot pourraient être tous les deux exposés.

Autrement, les Stars de Dallas ont envoyé Jason Dickinson aux Canucks de Vancouver en retour d’un choix de troisième tour, tandis que les Sharks de San Jose et les Coyotes de l’Arizona se sont échangé des gardiens. Ainsi, Adin Hill et un choix de septième tour passent des Coyotes aux Sharks, contre Josef Korenar et un choix de deuxième tour.

Cette dernière transaction confirme pratiquement que les Sharks ne protégeront pas Martin Jones au repêchage d’expansion.