(Denver) L’Avalanche du Colorado a échangé le défenseur Ryan Graves aux Devils du New Jersey, jeudi soir.

Pat Graham La Presse Canadienne

En retour, l’Avalanche obtient les services de l’attaquant Mikhail Maltsev ainsi qu’un choix de deuxième ronde au prochain repêchage.

En transigeant Graves, et alors que le défenseur Erik Johnson a accepté de lever sa clause de non mouvement, l’Avalanche peut maintenant protéger les défenseurs Devon Toews, Cale Makar et Samuel Girard en vue du repêchage d’expansion du Kraken de Seattle.

Les Devils ont beaucoup de marge de manœuvre pour protéger Graves.

Les listes de protection des équipes de la LNH sont attendues samedi alors que le repêchage d’expansion est prévu mercredi.

Âgé de 26 ans, Graves a récolté deux buts et 13 assistances en 54 matchs avec l’Avalanche lors de la dernière saison. Il a aussi mené l’équipe au chapitre des tirs bloqués (91) et il a terminé au deuxième rang de la formation du Colorado au chapitre des mises en échec (77).

Il a été un rouage de la défensive de l’Avalanche à la suite de son acquisition des Rangers de New York, le 26 février 2018. Son différentiel de plus-40 s’est avéré le meilleur de la LNH en 2019-20. Aucun joueur de l’Avalanche n’avait réalisé cet exploit depuis Milan Hejduk et Peter Forsberg (plus-52) en 2002-03.

Graves viendra solidifier la défensive des Devils en s’ajoutant à Ty Smith, Damon Severson et P. K. Subban.

« Ryan amène du jeu physique, un gros gabarit et une capacité à défendre dans des situations difficiles. Il est un féroce compétiteur qui est difficile à affronter », a mentionné le directeur général des Devils, Tom Fitzgerald.

Âgé de 23 ans, Maltsev a amassé six buts et trois mentions d’aide en 33 parties avec les Devils, la saison dernière. Il a disputé un premier match dans la LNH le 31 janvier 2020, contre les Sabres de Buffalo.

Mesurant six pieds trois pouces et pesant 198 livres, Maltsev a été sélectionné par les Devils au quatrième tour du repêchage de 2016. Il a également joué dans la Ligue continentale en Russie.

L’Avalanche doit s’occuper des dossiers de plusieurs joueurs autonomes sans compensation de renom, incluant le capitaine Gabriel Landeskog et le gardien Philipp Grubauer.