Hockey

Le Canadien est devenu une équipe, selon Serge Savard

Depuis que le Canadien a effectué sa spectaculaire remontée face aux Maple Leafs de Toronto et encore plus depuis qu’il a balayé les Jets de Winnipeg, on ne cesse de parler de la chimie qui s’est installée au sein de l’équipe. La chimie, cet élément ô combien abstrait, mais tout à fait essentiel au sein d’une formation qui aspire aux grands honneurs.