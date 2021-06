Allez, soyons francs. Qui y croyait ?

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Au plus creux de l’hiver, alors que les défaites s’accumulaient et que réussir une simple entrée de zone relevait de l’exploit, qui pouvait affirmer hors de tout doute que cette équipe atteindrait les séries éliminatoires ?

Après cinq défaites consécutives pour finir la saison, et avec le défi de freiner quatre fois le rouleau compresseur offensif des Maple Leafs de Toronto, qui a osé frapper sur la table et garantir une victoire du Canadien ? Non pas pour fanfaronner dans le pool du bureau. Une vraie certitude.

Et malgré l’euphorie de la victoire contre les Leafs, dans l’esprit de quel illuminé était-il clair que non seulement le Tricolore battrait les Jets, mais qu’il le ferait en quatre matchs, dont le dernier s’est terminé 3-2 lundi soir ?

La réponse : personne. À tout le moins à l’extérieur du vestiaire au CH.

Ce n’est pas nous qui le disons. C’est Tyler Toffoli. Celui-là même qui a accepté une passe poétique de Cole Caufield au début de la prolongation pour mettre un point final à cette série.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

« On sentait que personne ne croyait en nous », a convenu celui qui, après avoir été le meilleur pointeur de son club en saison, a conservé sa place en séries éliminatoires avec 10 points en 11 matchs.

« Tout ce qu’on avait, c’était nous-mêmes et nos fans, a-t-il poursuivi. On s’est tenus, on a joué ensemble. On a gagné et on s’est amusés. »

Signe probant que Toffoli disait vrai : Shea Weber s’est présenté tout sourire aux membres des médias après la rencontre. Marquez votre calendrier d’une étoile, ça n’arrive pas souvent.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Shea Weber et son ancien coéquipier Nate Thompson

Catégorique, le capitaine a assuré que « depuis le début de l’année, et tout au long de la saison, il n’y a pas un moment où on a douté ».

« Toutes les équipes traversent des moments difficiles, a-t-il ajouté. Mais on s’est battus. »

L’histoire du Canadien de 2021, elle est juste là. Celle d’une équipe qui se bat sans relâche. Parfois contre les éléments — insérez ici un rappel du calendrier terrifiant de la dernière ligne droite de la saison. Mais aussi souvent contre lui-même. Ses démons, ses mauvais plis. La défense qui se cherchait. L’attaque capable du meilleur comme du pire. L’avantage numérique à plat. L’inconstance des jeunes, des moins jeunes et des vieux. Les hauts et les bas de Carey Price. Chaque minute contre les Flames de Calgary.

Néanmoins, c’est cette même équipe qui a puisé au plus profond de ses ressources et qui a gardé le cap. Qui s’est regroupée autour du système de jeu, qui a effacé toute trace d’individualisme et qui a, à l’unisson, trouvé son meilleur hockey au meilleur moment.

« On s’en fout de qui fait le boulot, a rappelé Toffoli. Tout le monde joue de la bonne manière. »

La satisfaction est évidemment encore plus grande quand les résultats répondent aux efforts déployés. « C’est le meilleur moment de notre vie », a conclu Phillip Danault, pizza de la victoire en main.

« Combien de fois… »

La scène qu’a rapportée l’entraîneur-chef Dominique Ducharme après la rencontre avait des allures de drame sportif.

Alors que le Tricolore tirait de l’arrière 3-1 dans sa série face aux Leafs, et que tout pointait vers une exécution rapide au cinquième match, Ducharme a interpellé ses joueurs les plus expérimentés pendant une réunion de routine.

« Je leur ai posé la question : combien de fois ont-ils eu la chance de faire quelque chose de spécial ? », a raconté Ducharme.

Shea Weber s’est exprimé. Corey Perry et Eric Staal aussi. Les deux derniers ont remporté la Coupe Stanley. Les trois ont gagné une médaille d’or aux Jeux olympiques de 2010 à Vancouver.

En substance, ils ont témoigné à leurs coéquipiers de l’évidence : le train ne passe pas souvent. Alors il ne faut pas le manquer.

« À partir de là, ç’a vraiment monté d’un cran », a raconté Ducharme. Lire ici : son équipe a signé sept victoires de suite. Donc quatre extrêmement convaincantes contre les Jets.

Le train poursuivra donc sa route vers la demi-finale, avec à son bord le Canadien, champion de la division Nord — et roi du Canada, finalement.

On ne sait pas encore qui de l’Avalanche du Colorado ou des Knights de Vegas sera le prochain adversaire des Montréalais. Ce qui est toutefois certain, c’est que la facilité ne sera toujours pas au rendez-vous, alors que les anciens Nordiques et les chevaliers dorés ont été les meilleures équipes de la LNH pendant la saison. De fait, les deux équipes ont chacune récolté 23 points de plus que le Canadien, au cours d’un calendrier écourté de 56 matchs, au demeurant.

Pour la première fois depuis une éternité, le CH affrontera une équipe qu’il n’a jamais croisée cette saison. La préparation demandera beaucoup de travail, a reconnu Ducharme.

Par contre, « notre objectif, ce n’est pas d’arrêter ici », a-t-il rappelé. « Si on veut se rendre où on veut se rendre, il faut battre les meilleures équipes. »

Le Canadien atteint donc le carré d’as pour la première fois depuis 2014, et pour la troisième fois seulement depuis la dernière Coupe Stanley de 1993. Celle que Phillip Danault rêve de « ramener » dans la province depuis tout petit.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Philip Danault vient féliciter son coéquipier Artturi Lehkonen après son but en première période.

« On n’a encore rien accompli », a insisté un très réaliste Shea Weber.

C’est d’autant plus vrai quand on voit l’écart qui séparera le Canadien de son prochain adversaire.

Encore une fois, le rôle de négligé sera inévitable. Et les probabilités joueront plus que jamais contre les hommes de Dominique Ducharme.

Or, ils ont fait la preuve, deux fois plutôt qu’une, qu’ils n’ont rien à faire des pronostics. Car comme Dubmatique en 1997, ils n’ont jamais cessé d’y croire.

En hausse Erik Gustafsson PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Les coéquipiers d’Erik Gustafsson le félicitent pour son but L’échantillon est mince pour faire de telles affirmations, mais il a disputé, et de loin, son meilleur match depuis qu’il est membre du Canadien. Son but a semblé lui donner des ailes. En baisse Carey Price On est presque gênés de lui donner ce titre, mais il a offert un cadeau à Logan Stanley (et aux Jets) sur le deuxième filet du maladroit défenseur. Il a néanmoins gardé son équipe dans le match en fin de troisième période. Le chiffre du match 1 Mark Scheifele devra vraisemblablement rater le premier match de la saison 2021-2022 des Jets. Son équipe n’a disputé que trois rencontres à la suite de sa suspension de quatre matchs.