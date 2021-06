(Winnipeg) En prélude au premier match de la série, Mathieu Perreault, des Jets, avait indiqué que ses coéquipiers et lui étaient parfaitement à l’aise de disputer des matchs à bas pointage, vu notamment le brio de leur gardien Connor Hellebuyck.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Le hic, dans ce scénario, c’est que ce devait être son équipe qui dictait l’allure de la rencontre. C’est toutefois l’exact contraire qui s’est produit, vendredi, lorsque le Canadien a signé une victoire de 1-0 contre les Jets. C’est donc ce même CH qui rentre à la maison avec une avance de 2-0 dans la série.

Cet affrontement n’a rien eu d’un régal pour les téléspectateurs, encore moins pour les 500 partisans éparpillés dans l’amphithéâtre à Winnipeg, qui ont assisté à du jeu serré, souvent disputé en zone neutre. Dans le camp des Jets, on n’a généré que six chances de marquer de qualité, selon la compilation du site Natural Stat Trick.

En fait, la meilleure chance des locaux est probablement survenue à un peu plus de trois minutes de la fin de la rencontre, lorsque Perreault a dévié un tir tout près de Carey Price et que Nikolaj Ehlers a sauté sur le retour pour décocher un tir d’un angle fermé. Ça donne une idée de la teneur de la menace globale à laquelle a fait face le gardien du Canadien, impeccable au demeurant – en témoigne ce blanchissage, le huitième de sa carrière en séries éliminatoires.

La contrepartie de cette menace modérée des gros canons des Jets, c’est un effort défensif presque sans faille du Tricolore. Simple, méthodique, efficace.

L’entraîneur-chef Dominique Ducharme a sourcillé à l’évocation d’un match « parfait », mais il a convenu que « de match en match, surtout défensivement, on fait très bien ».

« On s’améliore de soir en soir, a-t-il poursuivi. C’est ce qu’on veut faire et qu’on veut ramener à Montréal. Il y a aussi des petits détails où on peut être encore meilleurs. »

Ensemble

Curieusement, en fin de deuxième période, les joueurs des Jets semblaient vidés de leur passion, de leur désir de vaincre. Ils avaient la mine basse d’une équipe qui est en train de subir une correction en règle, alors que le pointage n’était pourtant que de 1-0.

La raison était bien simple : absolument rien ne fonctionnait pour eux. Leurs passes étaient coupées en zone neutre et en territoire montréalais. Les défenseurs du Canadien fermaient la porte le long des bandes en entrée de zone et dégageaient le devant du filet de Price. Et les attaquants dits « de soutien » du Canadien dominaient leurs vis-à-vis.

« On joue bien ensemble, a estimé Ben Chiarot. Tout le monde se soutient et revient rapidement en zone défensive. [Les Jets] sont agressifs en échec avant, mais on fait du bon boulot pour s’aider dans notre territoire. »

Chiarot, de fait, a été le grand leader de cet effort collectif. Autant les Maple Leafs de Toronto auront fait souffrir le duo qu’il forme avec Shea Weber jusqu’à la toute fin, autant le style des Jets semble mieux convenir aux deux vétérans, qui ont la chance de mettre à profit leur gabarit imposant et qui semblent profiter d’espace additionnel pour sortir la rondelle de leur territoire.

« Il a disputé des minutes de qualité et joué comme un défenseur de première paire », a dit Carey Price de Chiarot.

Le gardien n’a évidemment pas chargé sa remarque d’un sous-entendu, mais il demeure que Chiarot a connu toutes sortes de difficultés cette saison. Au retour de sa blessure qui l’a forcé à rater six semaines, notamment, il avait mis du temps à trouver ses repères : à ses 16 derniers matchs de la saison, il s’est forgé un différentiel malheureux de - 14.

Est-ce que l’air de Winnipeg inspire particulièrement cet ancien des Jets ? On ne le saura jamais.

Confiance

Un autre qui a connu une solide performance – encore une, en fait –, c’est Phillip Danault. Son trio, auquel on avait adjoint Artturi Lehkonen en remplacement de Jake Evans, a été intraitable face à la principale unité des Jets, pilotée par Pierre-Luc Dubois en l’absence de Mark Scheifele et de Paul Stastny.

C’est à se demander si Danault, lui aussi, n’est pas plus à l’aise face aux Jets.

Peu loquace sur ses accomplissements personnels, le Québécois a souligné à quel point, en ce moment, « tout le monde fait son travail ».

« Il n’y a pas de maillon faible, tout le monde embarque dans le plan des entraîneurs, et Carey nous donne une chance de gagner à chaque match, a-t-il énuméré. C’est vraiment le fun de jouer de cette façon. C’est le meilleur temps de l’année. »

Tous les éléments qu’a pointés Danault convergent vers un même thème : la confiance. Dès l’entraînement matinal, la confiance était palpable. Les exercices étaient rapides, précis, mais rarement a-t-on entendu séance de patinage aussi bruyante cette saison. On s’encourageait, on se taquinait. Le sourire était facile. Évidemment en raison des victoires qui s’accumulent, mais aussi vu la manière dont les choses semblent s’être mises en place depuis le fameux cinquième match à Toronto.

Ceci explique cela – et inversement, a expliqué Dominique Ducharme.

« Avec la confiance vient la patience, a-t-il dit. J’aime notre exécution. On a [bon espoir] qu’en conservant notre façon de jouer, le résultat va tomber de notre côté. Nos décisions sont bonnes […], défensivement, avec la rondelle. Et on est récompensés. »

Et les partisans aussi. Ce qui n’est pas arrivé souvent au cours des dernières années.

En hausse

Ben Chiarot

Intraitable dans sa zone et patient en possession de la rondelle, le défenseur a peut-être disputé son meilleur match en 2021, saison et séries confondues.

En baisse

Brett Kulak

Honnêtement, personne ne mérite de se retrouver dans cette rubrique. De nouveau peu utilisé, Brett Kulak ne respire pas la confiance, encore qu’il n’ait pas commis d’erreurs coûteuses.

Le chiffre du match

1281

Le Tricolore vient de signer une cinquième victoire de suite, ce qui n’était pas arrivé depuis la séquence du 25 novembre au 2 décembre 2017. Il s’est écoulé trois ans et demi, ou 1281 jours, entre les deux victoires no 5.