Les uns sont reposés après avoir disposé des Saguenéens de Chicoutimi en trois matchs, les autres sont encore sur l’adrénaline d’avoir éliminé en cinq matchs les champions du calendrier régulier, les Islanders de Charlottetown. Les Foreurs de Val-d’Or et les Tigres de Victoriaville sont maintenant prêts à en découdre dès jeudi au Centre Vidéotron de Québec en grande finale de la Coupe du président.

Ian Bussières

Le Soleil

Si certains ont été surpris de voir les Tigres en finale, ce n’est pas le cas de l’attaquant vedette des Foreurs Jakob Pelletier et de ses coéquipiers. « On a écouté les cinq matchs des Tigres et ils ont dominé la série contre Charlottetown à cinq contre cinq. On n’est pas du tout surpris de les voir là », a déclaré mercredi au Soleil le natif de Québec qui fait partie des espoirs des Flames de Calgary.

