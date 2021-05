(Raleigh) Jordan Staal a touché la cible à deux reprises et les Hurricanes de la Caroline ont vaincu les Predators de Nashville 5-2, lundi soir, dans le premier match de cette série.

La Presse Canadienne

Staal, qui n’avait pas marqué en huit parties éliminatoires dans l’environnement protégé à Toronto, l’été dernier, a inscrit deux buts importants pour son équipe.

Les Hurricanes ont pris les devants 1-0 dans cette première confrontation en séries entre les deux formations. Le deuxième duel aura lieu mercredi soir, en Caroline du Nord.

Teuvo Teravainen, Nino Niederreiter et Andrei Svechnikov ont également trouvé le fond du filet pour les Hurricanes, qui ont gagné le titre de la section Centrale. Brett Pesce s’est fait complice de deux buts des siens.

À son premier match en carrière en séries, Alex Nedeljkovic a repoussé 22 rondelles pour les Hurricanes. Petr Mrazek, un gardien plus expérimenté en séries, agissait comme substitut.

Les Predators ont ouvert le pointage grâce à Filip Forsberg et ils ont créé quand Erik Haula a fait mouche en deuxième période. La troupe de Nashville participe aux éliminatoires pour une septième année consécutive, mais n’a pas gagné une série depuis 2018.

Juuse Saros a réalisé 33 arrêts devant la cage des visiteurs, mais il aimerait peut-être revoir les deux buts de Staal.

Les deux équipes ont offert du jeu intense en première période, comme on l’avait vu dans la section Centrale pendant toute la saison. La foule survoltée au PNC Arena s’est calmée quand Forsberg a enfilé l’aiguille.

Le Suédois a accepté une passe de Ryan Johansen et il a manœuvré dans l’enclave entre deux joueurs des Hurricanes avant de déjouer Nedeljkovic entre les jambières. Il s’agissait d’un 27e but en carrière en séries pour Forsberg.

Les Hurricanes n’ont mis que 87 secondes avant de créer l’égalité. Pesce a décoché un tir de la pointe qui a habilement été dévié par Teravainen. La rondelle a changé de trajectoire et Saros n’a rien pu faire pour la stopper.

Staal s’est inscrit à la feuille de pointage au deuxième engagement. Le capitaine des Hurricanes s’est faufilé en zone ennemie et il a envoyé la rondelle dans la lucarne pour surprendre Saros, qui avait triché vers sa gauche pour couvrir une passe transversale.

Haula a ramené les deux équipes à la case départ seulement quelques minutes plus tard. Son tir a touché le dos du défenseur des Hurricanes Jani Hakanpaa avant d’échapper à Nedeljkovic.

Niederreiter a marqué l’éventuel but victorieux dès la troisième minute du dernier tiers. Saros a réalisé un arrêt spectaculaire aux dépens de Vincent Trocheck, mais Martin Necas a bien suivi le jeu et a repéré Niederreiter seul dans l’enclave. Le Suisse a décoché sans avertissement et a fait bouger les cordages.