Sidney Crosby et Casey DeSmith

PHOTO WINSLOW TOWNSON, ASSOCIATED PRESS

Mike Matheson a marqué un but au terme d’une spectaculaire incursion de sa zone jusqu’au territoire adverse et les Penguins de Pittsburgh ont mis fin à une longue disette à Boston grâce à une victoire de 4-1 sur les Bruins jeudi soir.

Ken Powtak

Associated Press

Zach Aston-Reese, Jason Zucker et Jake Guentzel ont également marqué pour les Penguins, qui ont remporté leur cinquième match consécutif.

> Le sommaire de la rencontre

Casey DeSmith a arrêté 30 tirs et les Penguins présentent une fiche de 11-2-1 à leurs 14 derniers matchs.

C’était la première victoire des Penguins à Boston depuis qu’Evgeni Malkin a marqué après 32 secondes de prolongation le 24 novembre 2014, ce qui met fin à une séquence de 10 matchs sans succès (0-8-2).

Les Bruins affichaient un dossier de 12-0-1 à leurs 13 derniers matchs au TD Garden contre les Penguins.

Brad Marchand a marqué son 14e but et le gardien recrue Dan Vladar a stoppé 19 tirs à son troisième départ en carrière pour les Bruins, qui avaient obtenu au moins un point dans cinq de leurs six matchs précédents (4-1-1).

Les Penguins se sont amenés à Boston forts du meilleur dossier de la LNH au mois de mars, soit 12-3-1.

Les Penguins ont ouvert la marque sur un but de Zach Aston-Reese à 2 : 01 en deuxième période.

Brandon Tanev a fait une passe du revers devant le filet à Aston-Reese qui a poussé le disque derrière Vladar.

Le but de Matheson a porté la marque à 2-0 à 13 : 12 de la seconde période.

Il a pris possession de la rondelle dans la zone défensive, a patiné sur l’aile droite en contournant le défenseur des Bruins Jeremy Lauzon avant de ramener le disque devant le filet avec son revers et de le faire glisser dans le filet juste à côté du patin droit de Vladar.

Les deux équipes se retrouveront samedi après-midi à Boston.