(Sherbrooke) Une année hors de l’ordinaire dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec se terminera avec un format des séries éliminatoires inédit, dévoilé mardi, qui réunira toutes les équipes du circuit Courteau sans exception.

La Presse Canadienne

Les séries éliminatoires de la LHJMQ auront deux points de départ différents, selon l’origine des équipes, et pourraient s’étaler jusqu’au 15 juin.

Puisque la saison des équipes établies au Québec prendra fin le 2 avril, les séries éliminatoires dans les deux sections québécoises commenceront six jours plus tard. Les six équipes dans la section des Maritimes amorceront leur tournoi éliminatoire le 4 mai, trois jours après la fin de leur calendrier régulier.

Au Québec, la première ronde des séries éliminatoires, du 8 au 15 avril, verra l’équipe de troisième position se mesurer à celle ayant terminé en sixième place, et celle de quatrième position affronter celle de cinquième place, dans une ronde de qualification au meilleur de cinq matchs.

Les équipes ayant terminé en première et deuxième position bénéficieront de laissez-passer et affronteront les clubs vainqueurs de la ronde de qualification dans une série quatre de sept.

Les gagnants de la ronde précédente vont s’affronter lors des quarts de finale. L’équipe la mieux classée dans la section Ouest va jouer contre l’équipe la moins bien classée de la section Est, et vice-versa.

Les deux gagnants des rondes quarts de finale avanceront à la demi-finale.

Maritimes

Par ailleurs, les six équipes de la division des Maritimes vont se qualifier pour les séries éliminatoires en suivant le scénario suivant.

Les clubs ayant terminé aux positions six, cinq et quatre vont jouer des parties à élimination simple.

L’équipe classée au sixième rang va affronter l’équipe positionnée en cinquième place, le 4 mai. Le gagnant de cette partie va jouer un autre match à élimination simple contre la formation qui a terminé la saison au quatrième rang, le 5 mai. Le gagnant avancera à la ronde suivante.

L’équipe la mieux classée dans la section va affronter le gagnant des parties à élimination simple. Les équipes ayant terminé deuxième et troisième vont s’affronter dans une série trois de cinq.

Les rondes quarts de finale vont mettre en scène les deux gagnants de la ronde précédente dans une série trois de cinq.

Demi-finales et Coupe du Président

La ronde demi-finale réunira deux équipes du Québec et une des Maritimes dans un tournoi à la ronde de six parties.

Si une égalité survient entre la deuxième et la troisième position à la suite de la conclusion de ce tournoi, une partie à élimination simple sera disputée pour déterminer l’équipe qui va se qualifier pour la finale de la Coupe du Président pour affronter le club de première place.

La finale de la Coupe du Président débutera trois jours après la dernière partie du tournoi à la ronde de demi-finale et se terminera au plus tard le 15 juin.