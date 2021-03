Le 718 e but d’Alex Ovechkin (8) lui a permis de doubler Phil Esposito au sixième rang du classement des meilleurs buteurs dans l’histoire de la LNH.

(Washington) Alexander Ovechkin a marqué le 718e but de sa carrière et est devenu le deuxième joueur actif à atteindre le plateau des 1300 points dans une victoire de 3-1 des Capitals de Washington contre les Islanders de New York mardi soir.

Stephen Whyno

Associated Press

Les Capitals ont interrompu à neuf matchs la séquence victorieuse des Islanders et à 12 leur série de parties avec au moins un point au classement.

De leur côté, les Capitals ont signé un sixième gain consécutif et remporté dix de leurs 11 dernières sorties. Cette période heureuse fait en sorte qu’ils ont doublé les Islanders au premier rang du classement de la section Est.

Le 718e but d’Ovechkin lui a permis de doubler Phil Esposito au sixième rang du classement des meilleurs buteurs dans l’histoire de la LNH.

Ce but a été inscrit d’une manière coutumière pour Ovechkin : grâce à un tir sur réception, pendant un avantage numérique, de son endroit de prédilection sur la patinoire, à l’intérieur du cercle gauche de mise en jeu.

L’attaquant a besoin de 13 buts pour rattraper Marcel Dionne au cinquième rang et de 177 buts pour dépasser Wayne Gretzky et devenir le buteur le plus prolifique dans l’histoire de la LNH.

« Tu es un joueur de hockey fantastique », lui a déclaré Esposito dans un message de félicitations diffusé sur vidéo.

« Je ne sais pas comment tu marques tous ces buts de la façon dont les joueurs bloquent les tirs grâce au merveilleux équipement qu’ils portent. Bonne chance. Continue, mais pas contre le Lightning », a terminé Esposito, analyste à la radio aux matchs du Lightning.

Par ailleurs, Ovechkin a fait vibrer les cordages dans chacune de ses quatre dernières parties et dans cinq de ses six dernières rencontres.

Environ cinq minutes avant d’inscrire son 12e but de la saison, Ovechkin avait participé au filet de T. J. Oshie et, du coup, mérité son 1300e point en carrière.

Il est devenu le 35e joueur dans l’histoire de la LNH à atteindre ce plateau et le deuxième encore actif, après Joe Thonton.

Nicklas Backstrom a complété la marque pour les Capitals, tôt en troisième période.

Oliver Wahlstrom a réussi l’unique filet des Islanders.