Corey Perry (94) a marqué un but contre le gardien des Flames Jacob Markstrom (25), jeudi

Deux jours après une performance peu inspirée, le Canadien a rechargé ses batteries et s’apprête à affronter les Flames de Calgary ce samedi soir.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

La patience des joueurs des Flames, jumelée au manque d’énergie de ceux du Tricolore, ont forcé les hommes de Dominique Ducharme à « prendre de mauvaises décisions avec la rondelle » jeudi, a rappelé l’entraîneur-chef du Canadien, quelques heures avant le deuxième et dernier duel de cette courte série. Son équipe avait joué la veille à Vancouver et avait dû composer avec une période de repos plus courte qu’à l’habitude avant de disputer son match suivant.

« On doit s’assurer de ne pas devenir impatients, de jouer notre game. On a confiance que ça donnera de bons résultats. »

Carey Price retrouvera son filet après avoir sauté son tour jeudi. Il tentera de signer un quatrième gain en cinq départs, lui qui n’a accordé qu’un but à chacun de ses quatre derniers matchs.

Artturi Lehkonen réintégrera lui aussi la formation, après avoir passé les quatre précédents matchs, et six des dix derniers, dans les gradins. Il prendra le poste d’ailier gauche sur le quatrième trio, alors que Paul Byron sera muté au centre en remplacement de Jake Evans, laissé de côté. Corey Perry complétera cette unité.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Artturi Lehkonen

Les joueurs du CH n’ont pas patiné depuis leur défaite de jeudi soir, mais Ducharme a indiqué que les « petits détails » à corriger ont été survolés par le truchement de séances vidéos. « Je ne suis pas inquiet, nos gars vont rebondir », a-t-il dit.

L’entraîneur n’a pas été en mesure de fournir une mise à jour sur l’état de la blessure à la main droite de Ben Chiarot, qui a subi une fracture mercredi soir pendant une bagarre à Vancouver. Il doit encore subir des examens lundi.

Le gardien Jacob Markstrom amorcera la rencontre dans le camp des Flames. Il n’a reçu que 18 tirs au cours du récent duel contre le Canadien.

La formation des Albertains sera la même, à une exception près : le défenseur Nikita Nesterov cédera sa place à Oliver Kylington.

La rencontre s’amorcera à 19 h, heure de Montréal.