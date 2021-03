Congédiement de Stéphane Waite

Price avait besoin d’une « nouvelle voix », affirme Bergevin

Un « changement de voix et de message » était nécessaire pour aider Carey Price, a soutenu mercredi le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, au lendemain du licenciement de l’entraîneur des gardiens de but Stéphane Waite. C’est Sean Burke, qui occupait jusqu’ici le poste de dépisteur professionnel, qui le remplacera, avec le titre de directeur des gardiens de but.