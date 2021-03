Un troisième but pour Alexis Lafrenière

(New York) Alexis Lafrenière a inscrit un troisième but, mardi, aidant les Rangers de New York à l’emporter 3-2 devant les Sabres de Buffalo.

Associated Press

Le premier choix au repêchage a donné les devants 2-1 aux siens, à 2 : 36 au premier tiers.

Pavel Buchnevich a été patient avant d’y aller d’un tir où la rondelle a d’abord touché à Lafrenière, avant d’entrer dans le but.

Buchnevich a fourni un but et une passe, Chris Kreider a aussi marqué et Igor Shesterkin a stoppé 22 tirs.

Kreider en est à six buts et une passe depuis cinq matchs.

Adam Fox a récolté deux mentions d’aide pour les Rangers, qui ont gagné quatre fois à leurs six derniers matchs.

Sam Reinhart et Tobias Rieder ont été les buteurs des Sabres, qui subissaient un quatrième revers de suite.

Carter Hutton a fait 16 arrêts ; il a une fiche de 1-6-1 cette saison.