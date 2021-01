(Denver) Gabriel Landeskog a marqué deux buts pour atteindre le plateau des 200 en carrière et l’Avalanche du Colorado a écrasé les Blues de St. Louis 8-0, vendredi soir.

Michael Kelly

Associated Press

Nathan MacKinnon a inscrit un but et deux aides dans la victoire alors que Mikko Rantanen a obtenu un 100e but dans la LNH et il a ajouté une assistance.

Nazem Kadri a également amassé un but et une mention d’aide pour la troupe du Colorado, qui s’est ressaisie après avoir perdu aux mains des Blues, mercredi.

Andre Burakovsky, Joonas Donskoi et Devon Toews ont aussi fait bouger les cordages pour l’Avalanche. Philipp Grubauer n’a fait face qu’à 20 tirs et il a enregistré un 12e jeu blanc en carrière. Cale Makar s’est fait complice de trois buts des siens.

Landeskog a lancé les hostilités à 4 : 03 du deuxième vingt. Un peu plus de 10 minutes plus tard, il a marqué son 200e but dans le circuit Bettman. Rantanen s’est joint à la fête dans les dernières minutes de la période.

Jordan Binnington a repoussé 20 rondelles devant la cage des Blues avant de céder sa place à Ville Husso pour amorcer la troisième période. Husso a bloqué six lancers à ses débuts dans la LNH.