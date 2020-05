Le commissaire de la LNH Gary Bettman a déclaré au Mercury News qu’il ne songe toujours pas à annuler la saison en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

Au contraire, il a même mentionné lors d’une vidéoconférence organisée par les Sharks de San Jose pour leurs membres corporatifs mardi que la saison pourrait reprendre et que la coupe Stanley sera attribuée à une équipe « à un certain moment d’ici quelques mois ».

« Je crois qu’avec des conditions gagnantes, et dans les bonnes circonstances, et en fonction de toutes les options que nous envisageons et notre capacité à les appliquer, nous compléterons la saison », a été cité Bettman dans le quotidien californien.

« Les États assouplissent leurs mesures de confinement, les villes aussi, a poursuivi Bettman. Et si nous prenons les bonnes décisions, alors je crois que nous pourrons compléter la saison. »

La coupe Stanley n’a pas été octroyée en 1919 à cause de la grippe espagnole, et en 2005, à cause du lock-out qui a mené à l’annulation de la saison en raison du conflit de travail entre la ligue et l’Association des joueurs concernant le renouvellement de la convention collective.

La LNH a interrompu sa saison le 12 mars en raison de la pandémie de COVID-19, alors qu’il restait 189 matchs à négocier au calendrier régulier. La région de San Jose a été l’une des premières à être frappées de plein fouet par le nouveau coronavirus en Amérique du Nord, et quelques joueurs de la LNH — dont certains des Sénateurs d’Ottawa — ont été infectés.

Depuis, plusieurs scénarios ont été évoqués pour la relance des activités dans la LNH, dont la possibilité de reprendre en séries éliminatoires plutôt que de compléter le calendrier régulier.

Bettman n’a toujours pas présenté de plan de relance clair, bien que les mois de juillet et août ont été envisagés pour la reprise des activités.

« Nous aimerions compléter la saison, a évoqué Bettman. Ce doit être équitable, ce doit être un processus irréprochable, et si nous devons le faire pendant l’été, ou d’une façon inhabituelle, alors nous le ferons.

« Évidemment, nous souhaitons toujours disputer nos matchs devant des partisans la saison prochaine, a-t-il ajouté. Mais si nous devons conclure la saison en août ou en septembre, alors il sera impossible d’entamer la prochaine [saison] en octobre. Nous pourrions reprendre en novembre. Nous pourrions reprendre en décembre. Il faudra être flexible avec le calendrier. »

Le commissaire de la LNH a également abordé plusieurs autres enjeux pendant la vidéoconférence qui s’est poursuivie pendant une vingtaine de minutes.

Bettman a notamment discuté de l’impact de la situation actuelle sur l’entrée en scène de la concession de Seattle dans la LNH lors de la saison 2021-22. À propos des travaux de rénovations du Key Arena de Seattle, il a assuré que ceux-ci respectaient toujours les échéanciers et qu’« ils [les dirigeants de la concession] font tout ce qui est nécessaire pour être prêts à temps ».

Il a aussi discuté brièvement des pourparlers pour le renouvellement de la convention collective, qui doit arriver à échéance en septembre 2022. Bettman a, entre autres, confié que la ligue entretient « des discussions très constructives avec l’Association des joueurs à propos de l’état actuel des choses ».