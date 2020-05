(Longueuil) Le défenseur Tristan Luneau des Estacades de Trois-Rivières, de la Ligue midget AAA, a été identifié comme étant le meilleur espoir en vue de la séance de sélection de 2020 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

La Presse canadienne

La LHJMQ en a fait l’annonce jeudi après-midi dans le cadre du dévoilement du classement final de la Centrale de soutien au recrutement du circuit Courteau.

Un deuxième défenseur vient au troisième rang, soit Michael Mastrodomenico du Rousseau-Royal de Laval-Montréal. Entre les deux se trouve Antonin Verreault, un attaquant des Vikings de Saint-Eustache.

Luneau est un arrière de 6’1’’et de 182 livres qui a évolué dès l’âge de 14 ans dans la Ligue de hockey Midget AAA du Québec. À sa saison recrue avec les Estacades en 2018-2019, il a accumulé 24 points en 42 parties de saison régulière et il a ajouté cinq points supplémentaires en séries éliminatoires. Le Trifluvien est un patineur rapide et explosif qui est en mesure de se démarquer rapidement de ses poursuivants.

De son côté, Verreault est identifié comme étant le meilleur joueur offensif du prochain repêchage. Le joueur de 15 ans possède une vision du jeu supérieure à la moyenne en plus d’être un patineur élégant et explosif. En 39 parties cette saison, il a enregistré 17 buts et 31 mentions d’aide.

Quant à Mastrodomenico, il est considéré comme l’un des patineurs les plus puissants de la cuvée annuelle qui sait très bien utiliser sa vitesse pour se séparer de ses adversaires.

Du côté des Maritimes, le meilleur espoir est l’attaquant des Flyers de Moncton, Samuel Savoie, classé quatrième. Le natif de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, a connu une excellente saison offensive avec 18 buts et 38 aides en 37 parties.

La liste de joueurs pouvant espérer être sélectionnés en première ronde inclut dix attaquants, sept défenseurs et un gardien de but.

Le repêchage devait avoir lieu à Sherbrooke, mais en raison de la pandémie de coronavirus, il se tiendra en ligne les 5 et 6 juin. La première ronde sera présentée en direct sur la chaîne YouTube le 5 juin. Les rondes 2 à 14 se tiendront le lendemain.

Les Olympiques de Gatineau détiendront les deux premières sélections ainsi que le quatrième choix à la suite du tirage au sort tenu mercredi après-midi à Boucherville. Les Sea Dogs de Saint-Jean auront le troisième choix et les Remparts de Québec, le cinquième.