Trevor Timmins sur le repêchage à venir… et Romanov !

Trevor Timmins a confirmé ni plus ni moins l’arrivée imminente d’Alexander Romanov dans l’organisation du Canadien, jeudi matin lors de son point de presse téléphonique avec les journalistes affectés à la couverture de l’équipe.

Mathias Brunet

La Presse

« Je dois être prudent, mais tout le monde (chez le CSKA Moscou) savait que Romanov s’en venait dans la LNH, a expliqué le directeur général adjoint du Canadien pour justifier le temps de jeu limité du deuxième choix du CH en 2018. Ça explique pourquoi on l’a utilisé moins souvent que par le passé en fin de saison. Mais on a tous vu ce qu’il était en mesure de faire au Championnat mondial junior. »

Même si le bras droit de Marc Bergevin et directeur du recrutement amateur chez le Canadien était appelé à commenter les effets du Covid-19 sur le repêchage à venir, il a beaucoup été question de Romanov, l’un des plus beaux joyaux de l’organisation.

« La situation du Covid-19 nous enlève un avantage compétitif sur nos rivaux, dans le sens que nous ne pourrons tenir notre camp d’évaluation en Europe comme nous le faisions depuis deux ans. C’est dans ce contexte que nous avions découvert Romanov. Il nous avait renversés par ses résultats lors des tests physiques, son grand leadership et son entregent. Il encourageait même les autres joueurs. Sa personnalité me rappelle celle de Brendan Gallagher. »

La loterie, repoussée à une date ultérieure, devait avoir lieu ce soir. Le Canadien est situé au 8e rang, avec 19 % de chances de repêcher parmi les trois premiers, et 6 % de chances de remporter le gros lot. « Il y aura de bons joueurs disponibles dans le top dix, mentionne Trevor Timmins. Nous pourrions mettre la main sur un attaquant de top six, un défenseur du top quatre, quoique probablement pas un défenseur de première paire de défense, et peut-être un gardien partant. »

