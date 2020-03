PHOTO IVAN SEKRETAREV, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Stockholm) La Ligue de hockey de la Suède (SHL) a annoncé dimanche qu’elle annulait officiellement sa saison 2019-20, en raison de la pandémie de la COVID-19.

La Presse canadienne

La SHL a indiqué sur son site internet qu’elle avait pris cette décision à la requête de l’Association suédoise de hockey sur glace.

En conséquence, la saison ne sera pas complétée, il n’y aura pas de séries éliminatoires ni de matchs de relégation. Toutes les équipes inscrites au championnat suédois conserveront leur place en vue de la saison prochaine.

« Nous avons tous la responsabilité de limiter la propagation du coronavirus dans notre société, et il est évident que la SHL doit prendre ses responsabilités envers ses partisans et s’assurer que l’environnement de travail soit sécuritaire pour les joueurs et les employés. C’est une décision extrêmement triste, mais nécessaire dans les circonstances actuelles », a déclaré le commissaire de la SHL, Michael Marchal.

Samedi, l’Association suédoise et les clubs de la SHL avaient demandé que la ligue annule la saison. Cette dernière avait jusqu’ici décidé de reporter les séries éliminatoires à plus tard.

D’autres circuits à travers le monde, dont la LNH, ont plutôt choisi d’interrompre temporairement leur calendrier régulier.