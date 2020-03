(New York) L’ailier gauche Kevin Fiala du Wild du Minnesota, le défenseur Ryan Ellis des Predators de Nashville et le gardien Pavel Francouz de l’Avalanche du Colorado ont été nommés les trois étoiles de la dernière semaine dans la LNH.

La Presse canadienne

Fiala a connu quatre matchs avec un moins deux points et a mené la ligue durant cette période avec neuf points. Sa récolte de quatre buts et cinq aides a aidé le Wild à se bâtir une fiche de 3-1-0 et à s’approcher à un point d’une place donnant accès aux séries éliminatoires.

De son côté, Ellis a récolté au moins deux points dans trois rencontres et a amassé sept points, plus que tout autre défenseur dans la LNH la semaine dernière. Il a participé à sept des neuf buts des Predators et a aidé son équipe à gagner deux de ses trois matchs et à se hisser jusqu’à la deuxième et dernière position réservée aux formations repêchées dans l’Association Ouest.

C’est la première fois depuis le 13 novembre que les Predators occupent une place qui leur permettrait de participer aux séries éliminatoires.

Francouz a complété la semaine avec une fiche de 3-0-0, une moyenne de buts alloués de 2,00 et un taux d’efficacité de ,946, aidant l’Avalanche à se maintenir au deuxième échelon de la section Centrale.