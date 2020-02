(Toronto) Les Maple Leafs de Toronto ont subi un autre dur coup en défense, alors qu’ils ont perdu les services de Jake Muzzin en raison d’une fracture à une main.

La Presse canadienne

L’équipe a annoncé mercredi que Muzzin sera tenu à l’écart pendant quatre semaines en raison de cette blessure subie dans la victoire contre le Lightning de Tampa Bay, la veille.

Les Leafs, déjà privés des défenseurs Morgan Rielly (pied) et Cody Ceci (cheville) ont rappelé le défenseur Calle Rosen de leur club-école de la Ligue américaine. Rosen, qui en sera à un deuxième séjour avec les Leafs, a été acquis de l’Avalanche du Colorado lundi.

Âgé de 31 ans, Muzzin a signé une prolongation de contrat de quatre ans, évaluée à 5,625 millions US par an, lundi. En 53 rencontres cette saison, il a marqué six buts et ajouté 17 aides.