Bouchard et le Rocket, fin prêts pour février

Joël Bouchard estime que le hockey de la Ligue américaine va reprendre cette saison… mais il ne sait pas quand.

Richard Labbé

La Presse

« Je m’attends à ce qu’il y ait une saison, avec un calendrier ajusté aux circonstances, a-t-il fait savoir par conférence vidéo vendredi. Il va falloir composer avec la réalité du moment. Personne ne possède une boule de cristal pour pouvoir prédire le futur.

« Nos gars ont hâte de recommencer à jouer au hockey, ils sont tannés de la présente situation. Tout le monde aime avoir sa routine, mais on est aussi en terrain inconnu. Les gars réalisent que c’est quelque chose que personne n’aurait pu prévoir, et chacun le gère différemment. »

Bouchard, l’entraîneur du Rocket de Laval, a vu comme tout le monde la nouvelle émanant de la direction de la Ligue américaine de hockey plus tôt cette semaine, à l’effet que le circuit vise un retour des activités en date du 5 février prochain.

Il assure qu’il sera prêt, que ce soit à cette date ou bien à une date différente si jamais le plan devait être modifié.

« Pour moi, la date ne change rien, je serais prêt demain s’il le fallait, a-t-il répondu. On a effectué beaucoup de travail depuis les derniers mois, et mon travail, peu importe la date de retour, demeure le même. Alors la date, c’est bon, mais je vais me tenir prêt, peu importe ce qui va arriver. »

Selon Bouchard, les dirigeants de la LNH, de leur côté, espèrent toujours un retour au jeu pour le mois de janvier.