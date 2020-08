Les Predators nivellent la série face aux Coyotes

(Edmonton) Ryan Johansen a inscrit un but et récolté une mention d’aide, Juuse Saros a effectué 24 arrêts et les Predators de Nashville ont vaincu les Coyotes de l’Arizona 4-2, mardi, pour créer l’égalité dans leur série de qualification dans l’Association Ouest.