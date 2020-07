Max Domi a finalement rejoint le Canadien lundi matin ! On l’a d’abord aperçu sur la glace avant l’entraînement régulier dans un chandail bleu poudre avec cinq joueurs appelés à travailler en supériorité numérique : Jesperi Kotkaniemi, Jeff Petry, Joel Armia, Jordan Weal et Artturi Lekhonen.

Mathias Brunet

La Presse

Lehkonen alternait avec Domi pendant l’exercice. On peut donc supposer que le Finlandais perdra son poste sur cette deuxième vague une fois Domi en mesure de s’entraîner à fond.

Comme lors des derniers entraînements, Phillip Danault, Ryan Poehling, Victor Mete, Cale Fleury et Cayden Primeau se sont entraînés dans un sous-groupe avant les autres. « Je ne sais pas trop quand je rejoindrai le groupe régulier, a commenté Poehling en vidéoconférence après son entraînement. Ce groupe de cinq, c’est une politique de la Ligue et je ne peux pas commenter. Nos entraîneurs font quand même ce qu’ils peuvent pour nous soumettre aux mêmes exercices que le reste du groupe. Toutes les équipes sont dans le même bateau. »

Domi s’est retrouvé au sein d’un trio avec les réservistes Laurent Dauphin et Alex Belzile. Weal était toujours au centre de Brendan Gallagher et Tomas Tatar, les trios de Jonathan Drouin, Nick Suzuki, Joel Armia, et Jesperi Kotkaniemi, Paul Byron et Artturi Lehkonen étaient intacts. Charles Hudon, Dale Weise et Jake Evans forment le quatrième trio pour l’instant.

Brett Kulak, Xavier Ouellet et Alexander Romanov manquent toujours à l’appel.