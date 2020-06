(Anaheim) Les Ducks d’Anaheim ont annoncé la nomination mardi de Martin Madden fils au poste de directeur général adjoint.

La Presse canadienne

Madden fils a passé les 12 dernières saisons avec les Ducks, tout récemment à titre de directeur du recrutement amateur.

Dans ses nouvelles fonctions, Madden fils va superviser le recrutement professionnel et amateur, et jouera un rôle accru dans une majorité de mesures et d’initiatives rattachées aux opérations hockey.

Il continuera de tenir un rôle-clé dans la production de la liste finale en vue de la séance de sélection de 2020.

Natif de Québec, Madden fils a travaillé pendant quatre ans à titre de recruteur amateur avec les Hurricanes de la Caroline, gagnant la Coupe Stanley avec l’équipe en 2006.

Avant de se joindre aux Hurricanes, il avait agi à titre de recruteur pour les Rangers de New York pendant sept saisons.