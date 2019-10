Claude Julien a annoncé quelques changements à sa formation pour le match de ce soir entre le Canadien de Montréal et les Golden Knights de Vegas.

Jean-François Tremblay

La Presse

Les voici, sans ordre particulier.

Tout d’abord, ce sera Keith Kinkaid qui protégera le filet du Canadien. La raison est évidente, l’entraîneur veut éviter une surcharge de travail pour Carey Price. Kinkaid présente cette saison une fiche de 0-1-1, avec une moyenne de 4,53 et une efficacité à ,875.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Keith Kinkaid

« On a quatre matchs en huit jours qui s’en viennent, a expliqué Claude Julien. On risque de voir Carey jouer la majorité, si ce n’est pas tous ces matchs. C’est deux matchs en deux jours avec une journée de congé, puis quatre en huit. Ce n’est pas l’idéal. Il faut aussi que notre autre gardien soit capable de nous donner des victoires, surtout dans une situation de deux matchs en deux jours, quand on a un gardien frais et dispo. »

L’autre nouvelle : Jesperi Kotkaniemi ne sera pas de la formation. Il aurait aggravé un malaise à l’aine vers la fin du match d’hier contre les Coyotes de l’Arizona. Il sera réévalué sur une base quotidienne.

« Hier à la fin du match, il avait une bonne douleur. Les soigneurs ont dit qu’il profiterait d’un match de congé. »

Cette blessure annonce donc le retour dans la formation de Jordan Weal, laissé de côté au cours des trois derniers matchs. Weal jouera à l’aile au sein du quatrième trio. C’est Nick Suzuki qui héritera de la place au centre d’Artturi Lehkonen et de Paul Byron. Évidemment, il s’agit d’un bon défi pour le jeune homme, au milieu de deux joueurs qui se cherchent cette saison.

« La saison dernière, il a joué beaucoup au centre. On l’a mis au centre cette année. On lui a donné la chance de commencer à l’aile car on avait des joueurs au centre, mais ça nous donne une carte cachée. J’ai trouvé qu’il a fait du bon travail au centre durant le camp d’entraînement. »

Suzuki, lui, approche ce nouveau rôle avec sa confiance habituelle.

« Je suis à l’aise au centre. J’ai été un centre naturel toute ma vie, c’est une seconde nature. »