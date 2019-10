(Toronto) Gustav Nyquist a touché la cible lors d’un tir de pénalité en prolongation et les Blue Jackets de Columbus ont défait les Maple Leafs de Toronto 4-3, lundi soir.

La Presse canadienne

Le gardien des Maple Leafs Frederik Andersen a stoppé Pierre-Luc Dubois en échappée lors des premières secondes de la prolongation. Andersen a ensuite frustré Alexander Wennberg, mais Nyquist s’est vu octroyer un tir de pénalité après que Mitch Marner eut fermé la main sur la rondelle dans le demi-cercle.

Nyquist s’est amené devant le grand gardien danois et il a logé la rondelle à côté de sa jambière gauche pour procurer la victoire aux Blue Jackets.

Riley Nash, Dubois et Wennberg ont enfilé l’aiguille en temps réglementaire pour la formation de Columbus. Nick Foligno a amassé deux mentions d’aide alors que Joonas Korpisalo a repoussé 28 lancers.

Auston Matthews a inscrit un but et une assistance tandis que William Nylander et Kasperi Kapanen ont fait mouche une fois pour les Maples Leafs. Andreas Johnsson et Jake Muzzin ont tous les deux préparé deux buts de leur équipe. Andersen a conclu la rencontre avec 34 arrêts.