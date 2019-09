PHOTO HANNAH FOSLIEN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(St.Paul) Le défenseur Jared Spurgeon a conclu une entente de sept ans d’une valeur totale de plus de 53 millions US avec le Wild du Minnesota, a annoncé le directeur général de l’équipe Bill Guerin samedi après-midi.

La Presse canadienne

Spurgeon, qui est âgé de 29 ans, a établi des sommets personnels la saison dernière au chapitre des buts (14), des mentions d’assistance (29), des points (43) et des matchs disputés (82). Le hockeyeur de cinq pieds, neuf pouces et 166 livres a aussi dominé son équipe en 2018-19 pour les tirs bloqués (145), en plus d’avoir terminé au deuxième rang pour le temps de jeu moyen par match (24 : 09).

Il a inscrit 70 buts et récolté 178 mentions d’assistance en 591 rencontres en carrière dans la LNH, toutes avec le Wild. Le joueur originaire d’Edmonton a aussi marqué six buts et récolté 11 passes en 44 rencontres éliminatoires.

Spurgeon avait accepté un contrat du Wild à titre de joueur autonome le 23 septembre 2010. Il avait été sélectionné en sixième ronde, 156e au total, par les Islanders de New York lors du repêchage de la LNH en 2008.