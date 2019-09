Les Devils du New Jersey se sont entendus avec le centre et joueur autonome avec compensation Pavel Zacha pour trois ans et 6,75 millions US.

John Wawrow

Associated Press

La mise sous contrat de Zacha est survenue quelques jours avant que les Devils n’ouvrent leur camp d’entraînement et au lendemain de la sortie ponctuée d’obscénités du directeur général Ray Shero au sujet de l’ex-choix de premier tour, qui a songé à signer avec un club de la KHL.

Shero a indiqué à l’Associated Press lundi qu’il s’en fout que Zacha signe avec un club de la KHL ou encore Brampton, dans l’ECHL. Il a rappelé que les Devils détiennent ses droits en raison de l’offre qualificative qu’ils lui ont offerte cet été.

Par communiqué mardi, Shero a dit de Zacha qu’il est un « joueur important » de son club.

Le Tchèque de 22 ans a établi un sommet personnel avec 13 buts en 61 matchs la saison dernière. En tout, il compte 29 buts et 47 aides en 201 rencontres dans la LNH.