Patrice Bergeron: une question de temps

« C'est tout ce que je pouvais faire », ajoute- t-il. « La poussière retombe. On regarde en avant. C'est une déception, c'est dur à avaler de travailler si fort pour cet objectif et de ne pas l'atteindre. »

« Ce serait mentir de dire que ça n'a pas été difficile. Mais on est à un moment de l'été où on doit regarder en avant et être prêts pour la saison. »

Ils étaient d'ailleurs plusieurs milliers au Centre Vidéotron pour voir une vingtaine de joueurs de la LNH s'exécuter pour la bonne cause. Les fonds recueillis étaient remis aux organismes Pignon Bleu, Leucan, ainsi qu'aux fondations Philippe Boucher, Maurice Tanguay et Simple Plan (qui assurait la portion musicale en fin de soirée).

McAvoy, par son retard, s'est toutefois soustrait aux rencontres médiatiques. Mais l'incertitude sur le sort du défenseur étoile n'inquiète pas Bergeron outre mesure. Il voit surtout dans cette situation le résultat d'un plafond salarial qui exige un peu plus de créativité comptable pour satisfaire tout le monde. Surtout les jeunes, qui jouent de nos jours un grand rôle beaucoup plus tôt dans leur carrière.

« C'est arrivé avec David Pastrnak et les choses se sont réglées. C'est une business, et ça tire la couverture de chaque côté. »

« On voit d'ailleurs de nombreux joueurs avec restriction qui n'ont pas signé. Quand ça va commencer, les chiffres vont être déterminés et ça va débouler. »

Ces dossiers prioritaires toujours en suspens ont toutefois forcé la direction des Bruins à beaucoup de modestie cet été. L'équipe n'a procédé à aucune transaction, et ses plus spectaculaires prises du 1er juillet ont été Brett Ritchie et Par Lindholm. Rien pour perdre la tête.

C'est donc dire que les Bruins présenteront sensiblement le même visage la saison prochaine.

« On est très contents de l'équipe qu'on a. On l'a démontré l'an passé, mais le défi sera encore plus grand l'année prochaine. Les autres équipes seront prêtes à nous affronter. C'est à nous de faire les ajustements. Je suis très heureux du talent dans le vestiaire. Je m'y attendais [que les Bruins ne bougent pas beaucoup]. Ça revient au plafond salarial. On a deux gros défenseurs à signer. Il faut garder de l'espace pour ça. »

