Les Canucks embauchent Micheal Ferland

Les Canucks de Vancouver ont conclu une entente de quatre saisons d'une valeur totale de 14 millions US avec le joueur autonome Micheal Ferland.

L'attaquant de six pieds, un pouce et 217 livres a inscrit 17 buts et obtenu 23 mentions d'assistance en 71 rencontres la saison dernière avec les Hurricanes de la Caroline.

Ferland, qui est âgé de 27 ans, a marqué 59 buts et amassé 70 mentions d'aide en 321 rencontres en carrière dans la LNH avec les Flames de Calgary et les Hurricanes.

Le joueur originaire de Swan River, au Manitoba, a été sélectionné en cinquième ronde, 133e au total, par les Flames au repêchage de la LNH en 2010.