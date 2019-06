Xavier Ouellet y croit encore

Quelque part entre le Québec et le Michigan, les deux endroits où il partage sa vie durant l'été, le défenseur a apposé son nom au bas d'un contrat. C'était le 27 mai dernier, 44 jours seulement après la fin de la saison du Rocket de Laval.

Il faut dire que Ouellet n'avait aucune raison de laisser traîner les choses.

Pour le contrat en lui-même d'abord et avant tout, généreux s'il aboutit dans la Ligue américaine. Ouellet est assuré de toucher au moins 400 000 $ peu importe où il joue. C'est rarissime. Mais c'est peut-être aussi un cadeau empoisonné pour un défenseur qui rêve de LNH.

« Ça s'est fait naturellement, a dit Ouellet, croisé dans le cadre du Grand Prix de Formule 1 du Canada. Je voulais aller chercher de la sécurité pour ma famille et pour moi-même. C'était mon but premier, quand on parle des chiffres. Mais je pensais surtout à l'occasion que j'avais de revenir jouer chez moi, puis de trouver une manière d'intégrer l'équipe. »

Dès le dossier réglé, Ouellet a appelé son père. Après, la nouvelle est devenue publique. Tout le monde savait.

Une pente abrupte

Tout le monde sait aussi que Ouellet a une pente abrupte à remonter pour refaire partie de la formation du Canadien de Montréal, comme il l'a fait au début de la dernière saison.

Il y a déjà Shea Weber et Jeff Petry, incontournables. Victor Mete et Brett Kulak ont une longueur d'avance. Puis il y a Christian Folin, dont le Canadien a rapidement confirmé le retour, et Noah Juulsen, désormais en santé. Et on ne parle même pas d'une éventuelle nouvelle acquisition de Marc Bergevin, par transaction ou sur le marché des joueurs autonomes.

Bref, on le disait, une pente abrupte. Surtout que Ouellet a accepté un superbe contrat « de Ligue américaine », qui pourrait à première vue l'y condamner. Parce que c'est à Laval qu'il a joué son plus grand rôle l'an dernier, comme défenseur numéro un, mais surtout comme capitaine. Joël Bouchard a rapidement solidifié son statut de mentor auprès des espoirs, comme il l'a fait avec Karl Alzner, d'ailleurs.