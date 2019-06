Les Rangers obtiennent Jacob Trouba des Jets

Trouba, qui est âgé de 25 ans, a marqué huit buts et récolté 42 mentions d'aide en 82 rencontres la saison dernière avec les Jets. Il a aussi obtenu une passe en six parties éliminatoires la saison dernière.

Le joueur de six pieds, trois pouces et 202 livres totalise 42 buts et 137 mentions d'assistance en 408 matchs en carrière dans la LNH, tous avec les Jets. Il a aussi amassé deux buts et quatre passes en 27 rencontres éliminatoires en six saisons en carrière dans le circuit Bettman. Trouba avait été sélectionné au neuvième rang universel par les Jets lors du repêchage de la LNH en 2012.

Trouba est joueur autonome avec compensations, et il espère toujours conclure une nouvelle entente.

Trouba permettra aux Rangers de rebâtir leur défensive avec un joueur fiable, qui pourrait leur permettre de participer aux séries éliminatoires l'an prochain.

Les Jets étaient coincés sous le plafond salarial, et ils auraient éprouvé de la difficulté à offrir une nouvelle entente à Trouba.

« Puisque nous ne pouvions nous entendre à long terme avec lui ici à Winnipeg, nous sentions qu'il était préférable d'explorer la possibilité d'une transaction et aujourd'hui c'est ce que nous avons fait », a expliqué le directeur général des Jets Kevin Cheveldayoff à l'Associated Press.

Les Jets doivent encore s'entendre avec les attaquants étoiles Patrik Laine et Kyle Connor, et Cheveldayoff a reconnu « qu'il ne fait aucun doute que nous aurons beaucoup de pain sur la planche cet été ».

L'été des Rangers devrait être sous le signe des acquisitions, puisqu'ils disposent de beaucoup d'espace sous le plafond salarial. Ils dépenseront davantage pour Trouba que Pionk, mais pourront continuer d'être actifs sur le marché des transactions et celui des joueurs autonomes.

« Il faut profiter de la bonne occasion ; il faut être patient et saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent, a dit le directeur général des Rangers Jeff Gorton. Nous nous y prendrons de la bonne façon, et prendrons les bonnes décisions. »