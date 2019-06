Le «détour» des Panthers

Les Panthers de la Floride étaient peut-être en train de finalement prendre leur envol au moment de ce congédiement déguisé. Mais peut-être pas non plus.

Ils venaient de remporter le championnat de leur division, mais avaient perdu en première ronde aux mains des Islanders de New York.

Rowe a congédié cavalièrement l'entraîneur Gerard Gallant en décembre 2016. Les Panthers occupaient néanmoins le 13e rang dans l'Association de l'Est avec une fiche de 11-10-1.

Tallon a retrouvé son poste de DG un an plus tard, en 2017, mais les Panthers n'ont jamais participé aux séries depuis. «Le "détour" a été corrigé», a-t-il confié hier au quotidien Miami Herald. Il faisait sans doute référence à son retour et à l'embauche, ce printemps, d'un entraîneur de renom comme Gallant, Joel Quenneville, anciennement des Blackhawks de Chicago.

Mais le «détour» n'excuse pas tout, loin de là. Les Panthers ont participé aux séries seulement deux fois lors des six premières années du règne de Tallon, bien avant le «détour». Il est revenu en poste depuis deux ans, sans plus de succès. Il en est à sa cinquième embauche d'entraîneur en huit ans après Kevin Dineen, Peter Horachek, Gallant (on ne peut le blâmer dans ce cas précis) et Bob Boughner.