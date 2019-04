 Pettersson, Dahlin et Binnington sont finalistes pour le trophée Calder 

L'attaquant Elias Pettersson, le défenseur Rasmus Dahlin et le gardien Jordan Binnington ont été nommés finalistes pour l'obtention du trophée Calder, qui est remis à la recrue de l'année dans la LNH.

La LNH a dévoilé les finalistes samedi et le gagnant sera annoncé lors de la remise des trophées, qui aura lieu à Las Vegas le 19 juin.

Âgé de 20 ans, Pettersson, des Canucks de Vancouver, a conclu sa première saison dans la LNH en établissant un record d'équipe au chapitre des points pour une recrue (66). Il a devancé Pavel Bure (1991-92) et Ivan Hlinka (1981-82), qui avaient tous deux récolté 60 points.

Pettersson est devenu le 31e joueur de l'histoire du circuit à mener toutes les recrues au chapitre des buts (28), des aides (38) et des points lors d'une même saison. Il est le premier depuis Artemi Panarin, en 2015-16. Le joueur de centre des Canucks a aussi établi un record d'équipe pour une recrue avec sept buts vainqueurs.

À 19 ans, Dahlin, le premier choix des Sabres de Buffalo au dernier repêchage de la LNH, a mené les défenseurs de première année au chapitre des points (44), des mentions d'assistance (35) et des points en avantage numérique (20). Il a aussi terminé deuxième pour les buts (neuf) et pour la moyenne de temps de jeu (21 : 09), deux catégories dominées par Miro Heiskanen, qui a inscrit 12 buts et qui a affiché une moyenne par match de 23 : 07.