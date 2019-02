Luongo rejoint Belfour au 3e rang dans la LNH

Âgé de 39 ans, Luongo totalise 13 victoires cette saison. Au cours de sa carrière, l'ancien choix de premier tour des Islanders de New York en 1997, quatrième au total, a accumulé sept victoires avec les Islanders, 252 avec les Canucks de Vancouver et 225 avec les Panthers.

Martin Brodeur est premier dans l'histoire de la LNH avec 691 victoires en carrière, devant Patrick Roy, avec 551.

Keith Yandle, Jonathan Huberdeau et Aleksander Barkov ont amassé chacun un but et une aide pour les Panthers, tandis que Vincent Trocheck, Jamie McGinn et Ian McCoshen ont aussi fait bouger les cordages.

Dustin Brown a été l'unique buteur des Kings. Jonathan Quick a accordé six buts sur 23 tirs avant de céder sa place à Jack Campbell, qui a stoppé les deux lancers dirigés vers lui.

