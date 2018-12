Robert Bortuzzo prolonge son séjour avec les Blues

Le défenseur Robert Bortuzzo a accepté une prolongation de contrat de trois saisons qui lui rapportera en moyenne annuellement 1,375 million US, a indiqué le président des opérations hockey et directeur général des Blues de St. Louis Doug Armstrong samedi.

Bortuzzo, qui est âgé de 29 ans, dispute présentement sa cinquième saison avec les Blues. Il avait été acquis des Penguins de Pittsburgh le 2 mars 2015.

Cette saison, le joueur de six pieds, quatre pouces et 216 livres a marqué un but et récolté deux mentions d'assistance en 12 parties, en plus d'avoir écopé six minutes de pénalité.

Bortuzzo a été repêché en troisième ronde, 78e au total, par les Penguins lors de l'encan de la LNH en 2007.

L'Ontarien a inscrit 13 buts, amassé 32 mentions d'aide et purgé 310 minutes de pénalité en 288 matchs en carrière dans le circuit Bettman. Bortuzzo a aussi obtenu deux passes et passé 10 minutes au cachot en 23 matchs éliminatoires.