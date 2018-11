Byron espère être prêt pour jouer samedi

Paul Byron a fait un pas de plus dans cette direction en s'entraînant avec les Finlandais Jesperi Kotkaniemi et Artturi Lehkonen jeudi matin à Brossard. C'était la première fois en près d'un mois que Byron patinait au sein d'un trio régulier.

Byron admet qu'il espère reprendre le collier samedi soir lors de la visite des Rangers de New York. Rien n'est officiel, cependant, entre autres parce que les médecins n'ont pas encore donné leur feu vert, a fait savoir l'entraîneur-chef Claude Julien.

À cet égard, la séance d'entraînement prévue pour vendredi pourrait être déterminante.

«J'y vais au jour le jour. Je veux être prêt pour le prochain match et on verra ce qui va arriver demain (vendredi). Je vais essayer, mais je ne sais pas encore. Je dois m'entraîner, il y a encore un peu de rouille dans mon jeu», a précisé Byron, qui ne s'inquiète pas autant de sa vitesse que de l'état de sa condition physique par rapport aux autres joueurs et de son synchronisme.

Byron n'a pas joué depuis le match du 30 octobre contre les Stars de Dallas, après avoir subi une blessure au bas du corps en deuxième période.

«Ce n'est pas quelque chose qui m'ennuyait depuis les jours précédents. C'est arrivé sur le coup et j'ai su que quelque chose n'allait pas, a raconté Byron. Je suis allé subir des traitements en espérant que je pourrais revenir sur la glace avant la fin de la période, mais on n'a pas réussi à régler le problème. Ç'a finalement été plus long que ce que j'aurais espéré.»

Auteur de quatre buts et sept points au fil des 11 premiers matchs de la saison, Byron aura finalement raté tout le mois de novembre, lors duquel le Canadien a affiché un dossier global de 5-6-3, incluant des revers à ses cinq dernières sorties (0-3-2).

On s'en doutera, Byron a rongé son frein pendant cette période difficile pour ses coéquipiers.

«Ça n'a pas été très agréable, a-t-il admis. Vous avez toujours l'impression que vous pouvez sauter sur la glace et faire la différence pour votre équipe. D'un autre côté, vous ne pouvez pas précipiter un retour au jeu pour risquer de vous retrouver ensuite sur la touche. Vous voulez être sûr que vous êtes en santé au moment de revenir au jeu.»

Quatrième trio intact

La présence de Byron au sein de ce que l'on pourrait qualifier de troisième trio chez le Canadien n'a pas créé un effet de domino sur la quatrième unité, composée de Kenny Agostino, Michael Chaput et Nicolas Deslauriers.

Ainsi, Charles Hudon, que l'on a vu avec Kotkaniemi et Lehkonen lors des récents matchs du Canadien, s'est entraîné avec Matthew Peca et Nikita Scherbak.

Julien a d'ailleurs mentionné que si Byron ne peut jouer samedi, Hudon retrouvera les deux Finlandais.

«Notre quatrième trio a été bon pour nous récemment, et on ne change pas un trio pour le simple plaisir de le changer. Il faut avoir de bonnes raisons. En ce moment, il fait du bon travail. Agostino excelle pour protéger la rondelle et pour la diriger vers des endroits où ses coéquipiers peuvent la récupérer», a fait remarquer l'entraîneur-chef du Canadien.

Il reste que le quatrième trio avait un nouveau visage : celui de Deslauriers, moins la grille qu'il a tant détestée et dorénavant protégé par une visière.

«Je suis content et je pense que les médecins seront contents aussi parce que je les achalais pas mal !», a-t-il lancé.

En se départissant de la grille, qu'il devait absolument porter depuis son retour au jeu le 20 octobre à Ottawa, Deslauriers pourra renouer avec une facette du hockey qu'il affectionne toujours autant malgré sa blessure : les bagarres.

«Mon style de jeu n'a pas changé et me battre fait partie de mon style de jeu. Il y a des matchs où j'aurais peut-être pu faire un changement avec une bataille», a déclaré Deslauriers, qui ne semble nullement craindre d'autres blessures désagréables s'il devait jeter les gants, comme celle subie pendant le camp d'entraînement aux mains de Brandon Baddock, des Devils du New Jersey.

Quant au travail du trio sur lequel il évolue, Deslauriers regrette seulement toutes les chances loupées autour du filet adverse. Contre les Hurricanes de la Caroline mardi soir, par exemple, Deslauriers en a raté une en or en glissant la rondelle tout juste à côté d'un filet complètement désert, en deuxième période.

«On se sent bien. Ça fait trois matchs qu'on joue vraiment bien ensemble, a-t-il mentionné. On a des chances de marquer à chaque match et il faut seulement capitaliser. On ne peut pas avoir autant de chances et ne pas capitaliser.»