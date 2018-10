Karl Alzner: la fin d'une séquence

«Je voyais bien que je n'avais pas de partenaire régulier en matchs préparatoires, sauf [Simon] Després. Puis, ils l'ont retranché, alors je me demandais qui était mon partenaire. En ce sens, je m'attendais à être laissé de côté», a admis Alzner.

Sa séquence de matchs consécutifs s'est donc arrêtée à 622, la quatrième parmi les séquences actives. Alzner s'est toutefois souvenu du 28 février 2016, quand une grippe avait failli mettre fin à sa séquence.

«On était à Chicago, j'avais vomi toute la nuit, et ce jour-là, il fallait que notre match soit à 11h le matin! Je n'étais pas sûr de pouvoir jouer. J'arrive au repas d'équipe, les soigneurs me demandent: est-ce finalement aujourd'hui que ça va se passer? Quand je les ai vus rire, je ne pouvais pas les laisser gagner! Tu trouves une façon, et ton partenaire sait que tu es mal en point, donc tu t'arranges.»