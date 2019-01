 Maxime Comtois brille une fois de plus dans la victoire des Voltigeurs de Drummondville 

Maxime Comtois a réussi un tour du chapeau en plus de récolter deux mentions d'aide et les Voltigeurs de Drummondville ont écrasé les Foreurs de Val-d'Or 8-2, samedi.

Après avoir essuyé un revers face à l'autre formation de l'Abitibi-Témiscamingue la veille, les hommes de Steve Hartley n'ont pas mis de temps pour reprendre le chemin de la victoire. Les Voltigeurs ont remporté huit de leurs 10 dernières rencontres.

De retour dans les rangs mineurs pour un deuxième match depuis qu'il a rejoint les rangs d'Équipe Canada Junior le 9 décembre, Comtois n'a fait qu'une bouchée des Foreurs, ouvrant d'abord la marque à 8 : 02 du premier engagement. Il a par la suite marqué deux buts consécutifs au troisième engagement pour creuser l'écart 6-1.

Joseph Veleno a fait mouche en plus de se faire complice de deux buts, alors que Nicolas Guay, Gregor MacLeod et Félix Lauzon ont tous les trois récolté un but et deux mentions d'aide. Nicholas Girouard a également noirci la feuille de pointage.

Anthony Morrone a réalisé 20 arrêts pour les locaux.

Alexandre Couture et Peyton Hoyt ont fait bouger les cordages du côté des Foreurs, qui ont encaissé un troisième revers d'affilée.

Mathieu Marquis a fait face à 49 lancers dans une cause perdante.

Armada 2 Remparts 6

Philipp Kurashev a touché la cible à deux reprises pour permettre aux Remparts de Québec de l'emporter 6-2 devant l'Armada de Blainville-Boisbriand.

Samuel Dickner a inscrit un but et a obtenu une mention d'aide pour les Remparts, qui ont remporté seulement quatre de leurs 10 dernières rencontres. Étienne Verrette, Gabriel Montreuil et Pierrick Dubé ont complété la marque.

Kyle Jessiman a cédé à deux reprises en 17 lancers.

Alexander Katerinakis et Blake Richardson ont répliqué du côté de l'Armada, qui a encaissé un sixième revers de suite.

Brendan Cregan a repoussé 27 des 33 rondelles dirigées vers lui, dans la défaite.

Les deux équipes n'ont pas été en mesure de capitaliser sur leurs chances en avantage numérique.

Huskies 4 Cataractes 0

Zachary Emond a repoussé 20 lancers pour réussir un sixième blanchissage depuis le début de la campagne, menant les Huskies de Rouyn-Noranda vers un gain de 4-0 face aux Cataractes de Shawinigan.

La troupe de Mario Pouliot n'a pas perdu un seul de ses 11 derniers matchs.

Rafaël Harvey-Pinard et Jakub Lauko ont amassé un but et une mention d'aide, alors que Patrick Hrehorcak et Tyler Hinam ont eux aussi fait mouche.

Emond a ainsi obtenu un cinquième gain à ses cinq dernières sorties.

Malgré la défaite, le gardien des Cataractes, Justin Blanchette, a tout de même obtenu la troisième étoile du match puisqu'il a fait face à 56 tirs.

Drakkar 8 Titan 0

Ethan Crossman et Marc-Antoine Brouillette ont tous les deux complété un tour du chapeau et le Drakkar de Baie-Comeau a défait le Titan d'Acadie-Bathurst 8-0.

Lucas Fitzpatrick a réalisé 20 arrêts pour récolter son deuxième jeu blanc de la saison.

Brouillette et Crossman ont tous les deux inscrit leurs trois buts lors des 40 dernières minutes de jeu.

Jordan Martel et Brendan St-Louis ont également sonné la charge, alors que Christopher Benoît a amassé trois mentions d'aide chez le Drakkar, qui a remporté 12 de ses 13 dernières rencontres et qui n'a pas perdu en temps réglementaire depuis le 15 décembre, face à l'Océanic de Rimouski.

Tyriq Outen a été obligé de céder sa place à Mark Grametbauer devant le filet après avoir accordé sept buts en 33 lancers. Grametbauer a par la suite concédé un but en 12 tentatives.

Screaming Eagles 4 Islanders 3

Mitchell Balmas a dénoué l'impasse à 12 : 09 du troisième engagement en inscrivant son deuxième but de la soirée en désavantage numérique pour propulser les Screaming Eagles du Cape-Breton vers un gain de 4-3 devant les Islanders de Charlottetown.

Il s'agissait d'une quatrième victoire d'affilée pour les Screaming Eagles.

Alors que son équipe tirait de l'arrière 1-0 au premier engagement, Balmas a enfilé son 27e but de la saison pour niveler la marque, avant de procurer la victoire à son équipe au troisième tiers.

Egor Sokolov a récolté un but et une mention d'aide, alors que Ryan Francis a permis aux Screaming Eagles de prendre les devants 3-1 après 20 minutes de jeu.

Kevin Mandolese a repoussé 28 des 31 tirs rondelles dirigées vers lui pour les visiteurs.

Kevin Gursoy a fait d'abord bouger les cordages à 3 : 13 de la première période. Tirant de l'arrière 3-1, le Titan a bénéficié de buts de Hunter Drew et Nikita Alexandrov pour niveler le pointage au début du troisième vingt.

Matthew Welsh a effectué 20 arrêts dans une cause perdante.

Mooseheads 5 Wildcats 3

Benoit-Olivier Groulx a marqué le but gagnant à 9 : 21 du troisième engagement pour permettre aux Mooseheads d'Halifax d'obtenir une quatrième victoire de suite en vertu d'un gain de 5-3 devant les Wildcats de Moncton.

Groulx s'est aussi fait complice du premier but de la rencontre, inscrit par Samuel Asselin, son 33e de la campagne. Asselin a aussi récolté une mention d'assistance.

Joel Bishop a fait bouger les cordages à deux reprises, dont un dans un filet désert, alors qu'Arnaud Durand a complété la marque. Alexis Gravel a pour sa part réalisé 30 arrêts du côté des visiteurs.

Aleksi Anttalainen a obtenu un but et une mention d'aide, tandis que Elliot Desnoyers et Jeremy McKenna ont eux aussi fait scintiller la lumière des buts.

Francis Leclerc a bloqué 22 des 26 rondelles dirigées vers lui.

Saguenéens 3 Sea Dogs 1

Hendrix Lapierre a ouvert la marque après 2 : 50 d'écoulées au premier engagement et a procuré un but d'assurance après seulement 1 : 46 de jouées en deuxième période pour permettre aux Saguenéens de Chicoutimi de mettre la main sur un sixième gain consécutif grâce à un gain de 3-1 devant les Sea Dogs de Saint-Jean.

Liam Murphy a trouvé le fond du filet, inscrivant le but gagnant, alors qu'il restait 2 : 01 à faire au premier tiers de la rencontre. Alexis Shank a stoppé 29 tirs pour les visiteurs.

Maxim Cajkovic a été l'auteur du seul but des Seadogs, au troisième engagement, alors que Zachary Bouthillier a faire face à 43 tirs à l'autre bout de la patinoire.

Olympiques 0 Tigres 5

Simon Lafrance a amassé un but et une mention d'assistance, Tristan Côté-Cazenave est demeuré de glace devant les 21 tirs dirigés vers lui et les Tigres de Victoriaville n'ont fait qu'une bouchée des Olympiques de Gatineau en l'emportant 5-0.

Anthony Poulin a lui aussi récolté une aide en plus d'enfiler l'aiguille, alors que Mikhail Abramov, Samy Paré et Feliks Morozov ont complété la marque du côté des Tigres.

Les Olympiques n'ont pas été en mesure de profiter des trois occasions en avantage numérique offertes par leurs adversaires.

Dans la défaite, Creed Jones a effectué 31 arrêts.