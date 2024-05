Au baseball, le plateau des 3000 coups sûrs est important. Dans la longue histoire des majeures, il n’y a que 33 joueurs qui l’ont atteint. Le 6 août 1999, le meilleur frappeur de sa génération, Tony Gwynn, se présente au Stade olympique avec les Padres de San Diego pour une série de trois matchs contre les Expos, avec un total de 2999 coups sûrs. Les probabilités que celui que Pierre Ladouceur qualifie de métronome dans La Presse atteigne ce seuil sont plus qu’excellentes. En tant qu’amateur de baseball, je me dis que je me dois d’assister à ce moment historique. Je me présente au stade et je constate que les files aux guichets ne sont pas plus longues qu’à l’habitude. À l’intérieur, la foule est clairsemée. J’ai l’impression d’être le seul à anticiper quelque chose de particulier. L’effet sur l’assistance est quasi nul. Gwynn ne met pas de temps à obtenir son 3000e coup sûr. Dès la première manche, il frappe un simple. On souligne l’évènement, mais nous sommes loin de l’hystérie. On annonce plus tard une foule de 13 540 personnes, mais dans La Presse du 8 août, Pierre Ladouceur indique que 3000 collectionneurs américains avaient acheté un billet par la poste. Donc à peine plus de 10 000 spectateurs. Je comprends que les Expos étaient dans une saison difficile, mais quand même… Quand on dit que Montréal est une bonne ville de balle, je ne peux m’empêcher de penser à cette soirée.