Nick Suzuki échangé au Storm de Guelph

Suzuki et l'attaquant Zachary Roberts, de même que le défenseur Sean Durzi, sont passés de l'Attack au Storm, en retour des attaquants Zachary Poirier et Barret Kirwin, du défenseur Mark Woolley et de quatre choix au repêchage de l'OHL - dont un conditionnel -, a révélé l'entraîneur-chef et directeur général du Storm, George Burnett, par voie de communiqué.

«Nick est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue canadienne de hockey, et son jeu offensif est exceptionnel, a mentionné Burnett. Nous sommes très excités de pouvoir ajouter son talent extraordinaire à notre formation.»

Suzuki, un joueur de centre de cinq pieds, 11 pouces et 183 livres, a marqué 22 buts et récolté 23 mentions d'aide en 30 rencontres jusqu'ici cette saison. Le hockeyeur originaire de London, en Ontario, totalise 129 buts et 150 mentions d'assistance en 222 matchs en carrière avec l'Attack. Suzuki a aussi inscrit 13 buts et amassé 23 passes en 34 matchs éliminatoires dans l'OHL en carrière.

De plus, l'Ontarien âgé de 19 ans a récolté trois mentions d'aide en cinq parties avec le Canada lors du récent Championnat du monde de hockey junior, à Vancouver et Victoria. Il a aussi représenté le pays au Défi mondial de hockey des moins de 17 ans en 2015 et à la Coupe Ivan Hlinka Memorial chez les moins de 18 ans en 2016.

Suzuki a été sélectionné par les Golden Knights de Vegas au 13e rang du repêchage de la LNH en 2017. Il a cependant été acquis par le Canadien en septembre dernier, en compagnie de l'attaquant Tomas Tatar et d'un choix de deuxième ronde au repêchage de la LNH en 2019, en retour du capitaine Max Pacioretty.