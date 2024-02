Tiger Woods et son fils Charlie en décembre dernier

PHOTO KEVIN KOLCZYNSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Hobe Sound) Il faudra encore attendre avant de voir le fils de 15 ans de Tiger Woods sur le circuit de la PGA. Charlie Woods a joué 12 sur un trou et remis une carte de 86, jeudi, dans une épreuve de préqualifications.

Associated Press

Woods n’a pas réussi d’oiselet au club de golf Lost Lake, où se déroulait l’une des quatre rondes de préqualifications en vue de la Classique Cognizant. Une vingtaine de golfeurs en provenance des quatre sites tentaient d’obtenir un laissez-passer en vue de la ronde de qualifications prévue lundi prochain. Les quatre meilleurs golfeurs obtiendront ensuite leur place dans le peloton du tournoi régulier de la PGA.

Charlie Woods, qui a fêté son 15e anniversaire plus tôt ce mois-ci, a disputé 36 trous au Championnat PNC avec son père lors des quatre dernières années.

Woods jouait avec Olin Browne fils, qui s’est qualifié pour l’Omnium des États-Unis l’été dernier à Los Angeles. Le fils d’Olin Browne, qui a remporté trois tournois en carrière sur le circuit de la PGA, a joué 72.

Tiger Woods était âgé de 16 ans et avait déjà remporté le premier de ses trois titres au Championnat junior amateur des États-Unis lorsqu’il a reçu une invitation d’un commanditaire pour prendre part à son premier tournoi de la PGA – l’Omnium Nissan, au Riviera Country Club de Los Angeles. Il avait joué 72 et 75, et n’avait pu éviter le couperet pour le week-end.